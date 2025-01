Grok 3 non è stato lanciato nel 2024, arriva Grok 2.5?

Elon Musk non ha mantenuto la promessa (e non è la prima volta). Grok 3 non è stato annunciato entro la fine del 2024, quindi la roadmap di xAI dovrà essere aggiornata. Probabile invece il lancio di Grok 2.5, come ha scoperto un ingegnere nel codice della pagina web del chatbot.

Grok 3 in ritardo per mancanza di dati?

Esattamente sei mesi fa, Elon Musk ha scritto su X che Grok 3 sarebbe stato annunciato entro la fine del 2024. Ovviamente la promessa non è stata mantenuta. L’addestramento del nuovo modello di intelligenza artificiale generativa viene effettuato con il supercomputer Colossus.

Si trova in un data center a Memphis (Tennessee) e integra oltre 100.000 GPU H100 di NVIDIA. Musk ha comunicato che le sue dimensioni raddoppieranno nei prossimi mesi. Verranno quindi utilizzate oltre 200.000 GPU NVIDIA in totale con l’aggiunta di 50.000 GPU H200. Il progetto è costato oltre 3 miliardi di dollari.

Non è chiaro perché il lancio di Grok 3 sia stato posticipato. Forse la previsione di Musk era troppo ottimistica oppure ci sono stati problemi tecnici. Per incrementare le prestazioni occorrono più dati. Probabilmente xAI ha incontrato lo stesso problema di OpenAI.

Possibile però il debutto di una versione intermedia. A fine dicembre, un ingegnere ha scoperto indizi su Grok 2.5 nel codice della pagina web del chatbot. Recentemente è stata rilasciata una versione aggiornata di Grok 2, accessibile gratuitamente a tutti tramite X (l’app iOS è disponibile in beta solo in alcuni paesi).