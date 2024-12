xAI rilascia Grok per iOS, X aumenta il costo di Premium+

Le aziende di Elon Musk hanno annunciato due novità nel weekend. Quella più attesa è il lancio dell’app iOS di Grok (solo in alcun paesi), come previsto a fine novembre. La seconda notizia non è invece molto piacevole. X ha infatti incrementato il costo dell’abbonamento Premium+.

App iOS di Grok in test

L’accesso a Grok era riservato esclusivamente agli utenti di X con abbonamento Premium e Premium+. Dall’inizio del mese è disponibile gratuitamente a tutti attraverso X (quindi serve un account sul social network). Ci sono però due limitazioni principali: invio di un massimo di 10 messaggi in due ore e analisi di un massimo di tre immagini al giorno.

In Australia e pochi altri paesi è possibile installare l’app iOS in versione beta (solo in inglese). Le funzionalità sono simili a quelle della versione web, quindi gli utenti possono sfruttare il modello Grok-2 per ottenere informazioni aggiornate, generare immagini, riscrivere un testo, generare riassunti o avviare una normale conversazione.

Non è noto quando sarà disponibile in tutti i paesi e su Android. xAI ha già preparato un sito web (Grok.com), ma non è ancora attivo.

X Premum+ più costoso

X ha invece comunicato i nuovi prezzi dell’abbonamento Premium+. L’incremento è piuttosto sostanzioso. Negli Stati Uniti è passato da 16 dollari/mese a 22 dollari/mese (+37,5%). Il costo precedente in Italia era 16 euro/mese (IVA esclusa). Ora è 21 euro/mese (+31,25%), ovvero 25,62 euro/mese IVA inclusa.

Sottoscrivendo l’abbonamento annuale a 267,18 euro è possibile usufruire della prova gratuita per 14 giorni. Invariati i costi degli altri abbonamenti: 3,66 euro/mese per Premium Basic e 9,76 euro/mese per Premium.