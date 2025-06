Grok, arriva l'editor AI per i fogli di calcolo che sfida Excel e Sheets

xAI starebbe sviluppando un editor avanzato per Grok che supporta i fogli di calcolo. La scoperta arriva dal reverse engineer Nima Owji, che ha scovato nel codice le prove di un editor che permetterebbe agli utenti di dialogare con Grok mentre modificano i file.

BREAKING: xAI is working on an advanced FILE EDITOR for GROK! It even supports SPREADSHEETS! You can talk to Grok and ask it to assist you at the same time you're editing the files! pic.twitter.com/9vIKRZj6Wn — Nima Owji (@nima_owji) June 22, 2025

Su Grok in arrivo un editor AI con fogli di calcolo integrati

“Puoi parlare con Grok e chiedergli assistenza mentre stai modificando i file“, ha scritto Owji sui social, pubblicando uno screenshot che mostra l’interfaccia in fase di sviluppo. Non è chiaro quali altri tipi di file oltre ai fogli di calcolo supporterà l’editor, né se xAI stia pianificando una suite completa per la produttività che possa competere direttamente con Microsoft e Google.

xAI non ha mai spiegato apertamente come intende costruire ambienti di lavoro interattivi e multimodali, ma i segnali ci sono tutti. Ad aprile 2025 l’azienda ha lanciato Grok Studio, uno spazio di lavoro diviso in due schermi che permette di collaborare con l’AI per generare documenti, codice, report e persino giochi per browser. Parallelamente, xAI ha introdotto la possibilità di creare Workspace personalizzati per organizzare file e conversazioni in un unico posto. Pezzi di un puzzle che inizia a prendere forma.

Un alternativa a Excel di Microsoft e Fogli di Google?

Il mercato di riferimento è chiaramente quello dominato da Google Workspace e Microsoft 365. Mentre OpenAI e Microsoft hanno strumenti simili, Gemini Workspace di Google per Fogli, Documenti e Gmail sembra essere il concorrente più diretto. Google permette già di modificare documenti e fogli di calcolo chattando con Gemini durante l’editing, ma solo all’interno del proprio ecosistema.

Il vantaggio di Grok potrebbe essere l’integrazione diretta con X, in linea con il sogno di Musk di creare un’applicazione unica che riunisca documenti, chat, pagamenti (sta per lanciare anche una carta fisica Visa) e social media.