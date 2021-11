Guadagna Bitcoin giocando in AR con l'app di Fold

Conosciamo tutti Niantic, la società di software statunitense che ha sviluppato e realizzato Pokémon Go. Questo è un videogioco di tipo free-to-play basato su realtà aumentata geolocalizzata con GPS che pone come obiettivo quello di catturare Pokémon. La notizia di oggi però non riguarda questi mostriciattoli gialli, bensì un'app che vi permetterà di guadagnare premi in Bitcoin. Il modello è molto simile perché sfrutta anch'essa la realtà aumentata. Ma ad apparire sono premi e criptovalute. L'applicazione è Fold AR ed è ancora in versione beta. Nasce proprio da una partnership tra Fold, famosa per la sua carta di debito VISA che premia in Bitcoin, e Niantic. Scopriamo insieme i dettagli di questa novità.

Fold AR è l'app che ti permette di guadagnare Bitcoin giocando

Fold AR nasce dalla collaborazione tra Fold e Niantic. La particolarità è che in modo divertente l'utente può esplorare la realtà aumentata, cercando di trovare più Bitcoin possibili e così aumentare il suo guadagno. Ecco come ha descritto questa applicazione Will Reeves, CEO di Fold:

“Chiunque può utilizzare la nostra app per guadagnare Bitcoin e altri premi esplorando il mondo che li circonda. Per noi è sempre stato importante rendere facile la partecipazione all'economia Bitcoin per chiunque, indipendentemente dall'istruzione o dall'esperienza tecnica“.

Today we're excited to announce our partnership with @NianticLabs to build the bitcoin metaverse. Every 10 minutes a new block will spawn around you; accumulate as much bitcoin as possible w/o getting rekt. Experience rolls out this week. HFGR: https://t.co/XiBnNcg7mU — Fold⚡️ (@fold_app) November 23, 2021

Anche Meghan Hughes, chief marketing di AR di Niantic si è espresso in merito a questa nuova applicazione e alla collaborazione, sembrerebbe vincente, con Fold:

“Vediamo un futuro in cui la tecnologia della nostra piattaforma e gli strumenti AR aprono la strada a nuove esperienze di intrattenimento e i giochi, connessi con il mondo reale, sempre ci aiutano a spingere i confini della tecnologia e ci permettono di incubare alcuni dei nostri pensieri più audaci, ma vediamo incredibili opportunità in più categorie, inclusi i pagamenti. Lavorare con Fold, che è sempre stato in prima linea nel rendere accessibile il Bitcoin, è una collaborazione perfetta per Niantic e un ottimo caso d'uso per la realtà aumentata“.

Quali sono i premi disponibili con Folder AR

L'iniziativa, inaugurata ieri, è stata aperta solo ad alcuni utenti titolari della carta di debito Fold Visa. In questo modo testando l'applicazione, nel frattempo, potranno vincere diversi premi e ricompense speciali in Bitcoin grazie alla realtà aumentata. Ma quali sono le ricompense disponibili con questo gioco? A rivelarlo è la società che in una nota ufficiale ha spiegato:

“I premi includono satoshi (la più piccola unità di bitcoin, pensa ai centesimi per dollaro), giri extra per ottenere più premi sulla Fold Card, estensioni di tempo per rimanere più a lungo nel gioco e pillole arancioni per proteggerti da sorprese dannose. Fai attenzione, perché gli shitcoin e le pillole avvelenate sono in mezzo a te minacciando di portarti via i tuoi bitcoin duramente guadagnati. Divertiti a diventare ricco“.