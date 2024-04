Guadagna fino all'8% di rimborso in criptovalute con Wirex

La criptovaluta mania è un tema importante di questo inizio 2024. Le performance registrate da Bitcoin nei primi mesi dell’anno hanno spinto numerose persone a entrare nel settore crypto, molte delle quali senza alcuna conoscenza in materia.

Come vuole la prassi, il mercato ha iniziato a fornire un numero crescente di nuovi strumenti per soddisfare una domanda relativamente nuova. Tra i più interessanti segnaliamo Wirex, una carta-conto grazie alla quale è possibile guadagnare fino all’8% di rimborso in criptovalute (il cosiddetto “cryptoback”).

Wirex: la carta-conto che ha inventato il cryptoback

Il termine cryptoback trae ispirazione dal più famoso concetto di cashback, parola con cui ci si riferisce a un rimborso in denaro (cash). Con Wirex il ragionamento è lo stesso, soltanto che al posto dei contanti ci sono le criptovalute.

Il funzionamento è molto semplice. Su ogni acquisto effettuato con la carta Wirex, si ottiene l’opportunità di guadagnare fino all’8% in criptovalute (il rimborso viene caricato nel proprio account Wirex in maniera istantanea).

Dallo shopping all’organizzazione di una vacanza, dai ristoranti: sono già oltre 6 milioni le persone che usano Wirex in tutto il mondo, per un volume di transazioni superiore ai 20 miliardi di dollari.

Al momento esistono tre piani, ciascuno dei quali offre una percentuale di rimborso in criptovalute diversa:

Free : fino all’1% di cryptoback

: fino all’1% di cryptoback Premium : fino al 3% di cryptoback (piano da 9,99 dollari al mese)

: fino al 3% di cryptoback (piano da 9,99 dollari al mese) Elite: fino all’8% di cryptoback (piano da 29,99 dollari al mese)

Volendo dunque è possibile provare l’esperienza della carta-conto Wirex gratis: tutto quello che occorre fare è registrare un nuovo account Free.