Guadagna il 5% annuo lordo sul conto deposito di SelfyConto

Banca Mediolanum offre il 5% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi a chi sceglie di aprire SelfyConto entro il 31 ottobre e richiede la costituzione di un deposito a tempo. Questi, dunque, sono gli ultimi giorni per aderire all’iniziativa “Vincoli 5% – nuovi clienti” della banca meneghina.

Due cose importanti da sapere: la prima è che le somme vincolate a 6 mesi si possono svincolare in qualsiasi momento, senza perdere gli interessi maturati fino ad allora; la seconda riguarda la necessità di accreditare lo stipendio sul conto online appena aperto, altrimenti Banca Mediolanum remunererà il conto deposito dello 0,05%.

Come guadagnare il 5% annuo lordo con SelfyConto

Il regolamento dell’ultima promozione di Banca Mediolanum prevede l’apertura del conto corrente SelfyConto entro il 31 ottobre 2024, l’accredito dello stipendio e la richiesta di un conto deposito a 6 mesi entro il 30 novembre.

L’apertura di SelfyConto avviene direttamente online sul sito della banca, mentre per il conto deposito è sufficiente l’utilizzo dell’app Mediolanum o in alternativa la propria area riservata dell’Internet Banking.

A proposito di SelfyConto, è il conto online di Banca Mediolanum. Sono diversi i servizi disponibili, tra cui prestiti in tempo reale, piattaforma di trading online e investimenti in fondi comuni.

Per i primi 12 mesi il canone è gratuito per tutti, così come per gli under 30 fino al compimento dei 30 anni. Sono gratis anche i prelievi in area euro, la quota della carta di debito Mastercard associata al conto e le principali operazioni bancarie.

Tornando all’apertura del conto, sono sufficienti un documento d’identità e il codice fiscale. Inoltre, occorre tenere a portata di mano sia il proprio telefono che un indirizzo e-mail valido. Per l’identificazione infine si può scegliere tra SPID, bonifico e webcam.

Maggiori informazioni sull’offerta del 5% annuo lordo a questa pagina del sito Banca Mediolanum. L’iniziativa termina il prossimo 31 ottobre.