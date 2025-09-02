Guai per Google Pixel 10: utenti riportano difetti gravi al display

Dopo i problemi prestazionali scoperti con il Tensor G5, emergono altri nuovi guai per i Google Pixel 10 che questa volta interessano il display, segnalati da diversi utenti. Si tratta di problematiche, anche abbastanza gravi, che compromettono irrimediabilmente l’esperienza utente. Tra i guasti segnalati sono inclusi strani effetti di “neve colorata” o anche pesanti artefatti grafici, le cui relative segnalazioni stanno spopolando nelle varie piattaforme online.

Google Pixel 10: problemi gravi al display segnalati dagli utenti

Proprio un utente ha pubblicato un video che mostra il proprio Google Pixel 10 affetto da un fastidioso effetto visivo sul display, descritto come una sorta di “neve colorata”. Nonostante il dispositivo sembri funzionare correttamente, il problema visivo è evidente e preoccupante, soprattutto considerando il costo elevato del top di gamma. Problemi analoghi vengono anche segnalati da altre decine di utenti, possessori del telefono.

Il profilo ufficiale di Google Pixel Support ha quindi contattato l’utente, per richiedere maggiori dettagli e analizzare meglio il problema. L’azienda non fornisce però ancora alcuna motivazione ufficiale, segno che il reparto tecnico sta ancora cercando di capire le cause. Alcuni utenti hanno riferito che gli artefatti sembrano risolversi spontaneamente, suggerendo che potrebbe trattarsi di un problema software, forse legato a un bug dei driver grafici.

Non è tuttavia la prima volta per l’azienda di Mountain View, che già nelle precedenti generazioni dei suoi smartphone ha dovuto affrontare problematiche tecniche analoghe, sia per quanto riguarda l’hardware che il software. Naturalmente, per gli utenti che hanno deciso di acquistare un top di gamma come il Google Pixel 10 è inaccettabile trovarsi di fronte a problematiche simili. Tutto però dipenderà da come l’assistenza saprà gestire la situazione.

Considerato come il problema sparisca addirittura da solo, in alcuni casi, è molto probabile che sia dovuto a un grave problema software, piuttosto che un possibile difetto al display. Per il resto, non rimane che attendere nuove dichiarazioni da Google.