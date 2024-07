Guarda Descendants - L'Ascesa di Red in streaming su Disney+

Descendants – L’Ascesa di Red è il nuovo capitolo della fortunata saga con protagonisti i figli adolescenti di eroi e cattivi Disney. La protagonista del film è Red, la figlia ribelle della Regina di Cuori. Un’altra figura centrale del racconto è Chloe, la figlia perfezionista di Cenerentola.

Diretto da Jennifer Phang, con Rita Ora, China Anne McClain, Jeremy Swift, Leonardo Nam e Brandy Norwood, il film è disponibile in streaming sulla piattaforma Disney+. Per guardarlo è necessario sottoscrivere uno dei tre piani disponibili tra Standard con pubblicità, Standard e Premium: il più economico è il primo (5,99 euro al mese).

Descendants – L’Ascesa di Red in streaming su Disney+

In Descendants 4, Red e Chloe devono unire le forze per impedire alla Regina di Cuori di ordire un colpo di stato contro Auradon. Per riuscirci, non resta a loro che viaggiare indietro nel tempo, con l’obiettivo di annullare in modo definitivo l’evento che ha portato la madre di Red fino a questo punto.

Ad interpretare le protagoniste del film sono Kylie Cantrall (Red, figlia della Regina di Cuori) e Malia Baker (Chloe, figlia di Cenerentola). Tra le stelle del cast figura Rita Ora, interprete magistrale della Regina di Cuori, mentre Brandy Norwood recita nei panni di Cenerentola.

La nuova pellicola, uscita lo scorso 12 luglio, è tra le più viste degli ultimi giorni all’interno dello sconfinato catalogo Disney+. Per accedervi, è sufficiente attivare uno dei tre piani disponibili tra Standard con pubblicità, Standard e Premium, con prezzi a partire da 5,99 euro al mese.