Guarda Hanno ucciso l'Uomo Ragno in streaming anche dall'estero

Ti trovi all’estero e vuoi guardare la nuova serie TV “Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883″? Ti spieghiamo subito come fare. Prima di procedere, ti ricordiamo che si tratta di una serie TV Sky Original che racconta la storia di come Max Pezzali e Mauro Repetto hanno formato, appunto, il celebre duo musicale degli 883 negli anni ’90.

Per guardare la serie in streaming ti serve avere un abbonamento NOW al pass Entertainment, disponibile da 6,99 euro al mese. Se ti trovi all’estero, invece, devi aggiungere NordVPN.

Hanno ucciso l’Uomo Ragno in streaming dall’estero: la guida

Anche se hai un abbonamento NOW attivo scoprirai purtroppo che all’estero non è possibile utilizzare l’applicazione a causa delle restrizioni geografiche imposte. Un limite che puoi però aggirare sfruttando NordVPN, in questo modo:

Attiva un abbonamento NordVPN con la straordinaria offerta Black Friday Scarica NordVPN sul dispositivo in cui intendi vedere la serie Apri NordVPN e la lista dei server Seleziona e collegati a un server italiano A questo punto potrai aprire NOW e selezionare “Hanno ucciso l’Uomo Ragno” per iniziare a guardare la serie TV

Come vedi è un procedimento semplice e veloce: NordVPN, grazie ai suoi server disseminati in tutto il mondo, ti permette di superare ogni limite geografico e di simulare la tua posizione ovunque ti trovi.

Oltre a questo, ti permette di avere una connessione veloce, sicura, protetta e privata in ogni luogo tu sia connesso con la possibilità non da poco di sfruttare un solo abbonamento per ben 10 dispositivi diversi. E dato che è in offerta per il Black Friday con largo anticipo sarebbe un peccato non approfittarne.