Guarda Inter-Napoli e tutto lo sport di DAZN a soli 29,99€ al mese

Guarda il big match di oggi, Inter-Napoli, e tutto lo sport di DAZN a soli 29,99 euro al mese grazie alla nuova offerta promozionale.
Tutto lo sport di DAZN, inclusi i big match di Serie A Enilive, come quello di oggi, Inter-Napoli, a soli 29,99 euro al mese, anziché 49,99 euro. Approfitta subito di questa incredibile offerta! Si tratta di un’occasione pazzesca per goderti tutto lo sport che ami risparmiando quasi il 50% rispetto al prezzo solito del pacchetto DAZN Full. Potrai goderti tutte le partite del campionato italiano in diretta e on demand, senza alcun limite e su due dispositivi contemporaneamente, collegati alla stessa rete wifi domestica.

Grazie a DAZN Full puoi accedere anche a tutte le partite in esclusiva de LaLiga per seguire il campionato di calcio spagnolo più entusiasmante di sempre. Inoltre, potrai seguire la Serie A Femminile e le migliori partite della Liga Portoghese. Tornando in Italia, il calcio non si ferma alla Serie A Enilive, ma continua anche con tutta la Serie BKT. Goditi anche tutto il volley, l’UFC e la Boxe. Avrai anche accesso a tantissimi canali tematici oltre che ai canali di Eurosport e Discovery+.

Inter-Napoli: l’attesa è finita

Attiva subito DAZN a soli 29,99 euro al mese! Così potrai vedere tutte le partite di Serie A Enilive inclusi i big match attesissimi. Questa sera, alle ore 20:45 si giocherà Inter-Napoli.

Gli esperti di DAZN Bet Club prevedono una gara equilibrata ma allo stesso tempo considerano l’Inter favorita in virtù del miglior momento di forma e per la spinta del proprio pubblico. La previsione è dunque quella di una vittoria di misura dei nerazzurri o un pareggio. A questo punto, tra i possibili risultati esatti ci sono il 2-1 o il 2-2.

Probabilmente l’Inter sferrerà un 3-5-2 con in campo: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

Invece, il Napoli giocherà con un 3-4-2-1 e dovrebbero scendere in campo: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Lang, Elmas; Hojlund.

Pubblicato il 11 gen 2026

Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
11 gen 2026
