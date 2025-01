Guarda la serie tv Ilary su Netflix in streaming dall'estero

L’inizio del nuovo anno ha portato in dote la serie tv Ilary, il secondo docufilm disponibile su Netflix della conduttrice televisiva e showgirl Ilary Blasi. Francesco Totti, al centro del primo capitolo Sei unica, non c’è più. Il centro del mondo è ora Ilary e la sua vita: dall’esperienza in paracadute al test d’ingresso di Criminologa, passando per i tarocchi e il nuovo fidanzato Bastian Muller.

Se sei all’estero, per vedere Ilary su Netflix hai bisogno di attivare una VPN, servizio che permette di superare le restrizioni geografiche che impediscono la visione di Ilary quando ci si trova fuori dall’Italia. Dopo aver attivato il servizio, tutto quello che occorre fare è selezionare uno dei server VPN situati in Italia, così da simulare una connessione dal nostro Paese.

Per velocità, qualità dello streaming, numero di server e funzionalità di sicurezza, una delle migliori VPN oggi disponibili sul mercato è NordVPN.

Come vedere la serie tv Ilary su Netflix dall’estero

La visione in streaming dall’estero della serie Ilary su Netflix richiede la sottoscrizione di un account Netflix e l’attivazione di un servizio VPN. Dopo aver scelto il servizio preferito (NordVPN scelta consigliata), è sufficiente accedere con le credenziali alla propria area riservata, selezionare il menu dei server VPN, scegliere uno fra quelli disponibili in Italia, e attendere che la connessione sia attiva.

Non appena la connessione VPN sarà attiva, la visione di Ilary sarà fruibile ovunque ci si trovi al di fuori del nostro Paese.

