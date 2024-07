Guarda il Palio di Siena in diretta streaming, anche dall'estero

Rinviato ieri per motivi di sicurezza, a causa dell’acquazzone che si è improvvisamente riversato su piazza del Campo, il Palio di Siena si corre questa sera, mercoledì 3 luglio, alle ore 19:00. È possibile vederlo in TV e in streaming gratis su LA7, con la diretta in programma dalle 18:40. Vale anche se ti trovi all’estero: per essere sicuro di poter accedere alla piattaforma senza problemi, puoi fare affidamento a una soluzione come quella proposta da NordVPN (in offerta).

Palio di Siena: come vederlo in diretta streaming

Sono queste le 10 contrade impegnate nella carriera: Valdimontone (Jonathan Bartoletti), Pantera (Enrico Bruschelli), Bruco (Mattia Chiavassa), Leocorno (Sebastiano Murtas), Lupa (Andrea Coghe), Civetta (Federico Guglielmi), Oca (Giovanni Atzeni), Giraffa (Gabriele Puligheddu), Nicchio (Elias Mannucci) e Onda (Carlo Sanna). Si daranno battaglia percorrendo i tre giri previsti dalla gara. L’ultima edizione dell’estate scorsa è stata vinta dal fantino Carlo “Brigante” Sanna dell’Oca sul cavallo Zio Frac scosso.

Ogni anno, il Palio di Siena si corre due volte: la prima il 2 luglio, in onore della Madonna di Provenzano, l’altra il 16 agosto in onore della Madonna Assunta.

Guarda il Palio di Siena in streaming dall’estero

Come anticipato, lo spettacolo del Palio di Siena può essere seguito in diretta anche dall’estero, con la telecronaca in italiano. Ecco come fare per non incontrare problemi.

Aprire l’app di NordVPN (in promozione) sul dispositivo scelto per vedere la corsa;

attivare la connessione a un server italiano per ottenere un indirizzo IP localizzato nel nostro paese;

avviare lo streaming di LA7.

Oggi, NordVPN propone uno sconto del 72% sull’abbonamento e Giga gratis per navigare in tutto il mondo con l’eSIM di Saily. Scopri tutti i dettagli dell’iniziativa sul sito ufficiale.