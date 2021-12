Guarda video bloccati su YouTube con PureVPN

Su YouTube potete trovare spesso contenuti interessanti che vanno dagli editoriali a notiziari, passando per lungometraggi e video comici. Tuttavia, altrettanto spesso vi sarà capitato di trovarvi dinanzi a un blocco geografico dato da copyright o altre ragioni ancora, con la dicitura “Non disponibile in questo Paese” sulla schermata della piattaforma di streaming. Grazie alle Virtual Private Network potete aggirare questo blocco con estrema facilità. Uno degli strumenti da noi consigliati, in questo caso, è PureVPN che continua a proporre uno sconto del 90% in meno grazie ancora all'offerta della Cyber Week.

PureVPN è perfetto per vedere video YouTube bloccati in Italia

Come detto in precedenza, il blocco geografico di un video YouTube può essere dato dalla restrizione da copyright che costringe il fornitore del contenuto a rendere quest’ultimo inaccessibile in certe località specifiche. Altre ragioni vanno trovate altrimenti nei blocchi dell’amministratore di rete, come spesso avviene nei casi di scuole e uffici.

I primi metodi da testare per aggirare il blocco prevedono il cambio del proxy e il cambio di piattaforma, ma non sempre funzionano bene. Di conseguenza, piani di Virtual Private Network come PureVPN fanno al caso vostro.

PureVPN difatti gode di 6500 server in ben 140 Paesi per rendere ogni contenuto disponibile da ogni parte del mondo. Pensate, se siete fan dello sport potrete vedere anche le vostre competizioni preferite aggirando i medesimi limiti geografici. Oltretutto, sarete completamente al sicuro grazie alla crittografia AES a 256 bit e alla no-log policy, le quali fanno sì che né i gestori di PureVPN, né altri malintenzionati, possano vedere per cosa usate la Virtual Private Network.

Attualmente potrete accedere a PureVPN al 90% in meno grazie alla continua offerta della Cyber Week, che porta il prezzo finale a 1,03 Euro al mese. A breve, però, potrebbero giungere gli sconti natalizi; dunque, attenzione perché i prezzi potrebbero calare ulteriormente.