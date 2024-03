Guida alle criptovalute di base: 3 criptovalute per dare il via al tuo viaggio di investimento

Iniziare un percorso di investimento in criptovalute può essere intimidatorio, soprattutto per chi si affaccia per la prima volta sul mercato, visto che ce ne sono migliaia. Prima di intraprendere un particolare investimento in criptovalute, ci sono cose importanti che dovresti sapere e cercare in una criptovaluta, come i suoi casi d’uso, l’impegno della community e il potenziale di successo a breve e lungo termine. NuggetRush (NUGX), Solana (SOL) e Shiba Inu (SHIB) sono tre criptovalute che secondo gli esperti soddisfano questi criteri e che potrebbero dare il via al tuo percorso di investimento.

NuggetRush è un gioco di estrazione mineraria play-to-earn con diversi casi d’uso, come vantaggi di staking, premi in gioco e accesso a un marketplace NFT. Solana è una piattaforma blockchain famosa per il token nativo SOL, utilizzato per coprire i costi delle transazioni. Shiba Inu è una valuta virtuale che può essere utilizzata per i pagamenti peer-to-peer.

Esploriamo questi tre token con buoni criteri di investimento in cui i principianti possono investire per costruire il proprio portafoglio e approfittare degli investimenti in criptovalute.

NuggetRush (NUGX): rivoluzionare la natura delle meme coin attraverso la sua funzione play-to-earn

NuggetRush è una piattaforma di criptovalute destinata a rivoluzionare la natura delle meme coin tramite NUGX, un meme token con tantissimi casi d’uso. Questo altcoin sta creando una piattaforma di gioco play-to-earn (P2E) sulla blockchain e un marketplace NFT, combinando un gioco di estrazione mineraria con intrattenimento e prospettive finanziarie. I giocatori possono effettuare l’estrazione mineraria da soli o in gruppo per aumentare i loro profitti. Qui i giocatori possono immergersi completamente in varie esperienze di GameFi con una vivace community di persone con interessi simili in un ambiente virtuale sicuro.

Gli investitori sono interessati a NuggetRush come una delle migliori criptovalute per la costruzione del portafoglio grazie al suo approccio di gioco d’impatto. Si tratta di un gioco in cui gli utenti possono estrarre le aree del gioco per guadagnare molto denaro. L’attrattiva della piattaforma come criptovaluta per principianti ed esperti è l’inclusione nel gioco di alcune collezioni NFT. La rara collezione RUSHGEM può anche essere scambiata con oro vero e proprio.

È presente anche un forte afflusso di investitori che acquistano NUGX, il che riflette la fiducia degli investitori nel potenziale della moneta. Considerato il prezzo di prevendita di 0,019 $, la criptovaluta è un ottimo prezzo di ingresso per chi inizia. Si prevede che la criptovaluta verrà quotata a 0,020 $ sugli exchange, offrendo agli investitori che la acquisteranno un rendimento di quasi l’11%. NUGX si posiziona come una delle migliori criptovalute per il 2024, grazie alle sue prestazioni esplosive nella fase iniziale e alle opportunità di investimento di alto valore che offre.

Solana (SOL): sbloccare il futuro della tecnologia blockchain attraverso le sue innovazioni

Solana è un altro progetto di criptovaluta su cui i principianti possono investire grazie alla sua utilità e alle innovazioni in arrivo. La narrazione dell’espansione della rete è supportata dai dati on-chain di Messari, che indicano un’utilità impressionante per SOL. Essendo una criptovaluta con così tanti casi d’uso e con il potenziale per raddoppiare il suo attuale prezzo di mercato, gli investitori possono fare un grande salto.

Il lancio di Firedancer, un nuovissimo client di convalida indipendente per la blockchain Solana, è un’innovazione chiave del 2024. Questa iniziativa mira a risolvere le carenze del passato dell’interfaccia peer-to-peer di Solana e a migliorare la sua capacità di gestire un maggior numero di transazioni. In particolare, questo potrebbe significare un segnale rialzista per SOL.

Shiba Inu (SHIB): cavalcare l’onda attraverso l’innovazione comunitaria

Molti fattori hanno messo Shiba Inu sotto i riflettori come una buona criptovaluta per principianti, tra cui la sua grande community, l’introduzione dello Shiba Swap e la disponibilità di swap di liquidità. Questa criptovaluta sta dominando un’ampia fetta del mercato delle criptovalute e si sta dimostrando un’ottima opzione di acquisto per gli investitori. Grazie al suo seguito devoto, ai meme e alla perseveranza. Il token SHIB ha già raggiunto un’estrema popolarità tra i principali exchange di criptovalute.

Il valore di Shiba Inu è aumentato enormemente dal suo lancio e alcuni investitori prevedono ancora che possa fare di più. Questa prospettiva positiva di un possibile aumento del prezzo rende SHIB una delle criptovalute da cui far partire gli investimenti per i neofiti.

Conclusione

L’inizio di un investimento in criptovalute richiede una saggia selezione degli asset e gli altcoin sopra descritti offrono opportunità promettenti per i nuovi arrivati. Solana e Shiba Inu hanno un buon potenziale di ricompensa per gli investitori, in quanto si prospettano come criptovalute redditizie per gli investitori. Inoltre, l’innovativa piattaforma di gioco play-to-earn, le diverse utilità e il prezzo di prevendita favorevole di NuggetRush la rendono una criptovaluta per principianti ed esperti. Partecipa subito alla prevendita di NuggetRush e inizia il tuo viaggio di investimento.

