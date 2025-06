Hacktivisti israeliani colpiscono exchange in Iran

L’Iran ha comunicato ieri di aver limitato l’accesso ad Internet per rispondere ad un attacco informatico di Israele. NetBlocks ha confermato il blackout totale. Un gruppo di hacktivisti israeliani hanno rivendicato gli attacchi contro una banca e un exchange di criptovalute.

Cyberwar tra Israele e Iran

In base a quanto riportato da varie fonti giornalistiche, l’Iran aveva iniziato a bloccare i servizi di messaggistica, tra cui Telegram e WhatsApp. Il governo ha invitato gli utenti a rimuovere quest’ultima app dagli smartphone perché verrebbe usata come strumento di spionaggio da Israele. WhatsApp ha dichiarato che si tratta di una menzogna, in quanto nessuno può accedere ai messaggi protetti dalla crittografia end-to-end.

L’Iran ha successivamente deciso di bloccare completamente l’accesso ad Internet. Una portavoce del governo ha dichiarato che la decisione è stata presa in risposta ad un cyberattacco effettuato da Israele. Due attacchi sono stati rivendicati dal gruppo Predatory Sparrow (Gonjeshke Darande in lingua persiana) che, dopo circa 9 mesi, ha iniziato a pubblicare post su X.

Gli hacktivisti israeliani affermano di aver colpito l’infrastruttura di Bank Sepah, usata dal Corpo delle guardie della rivoluzione islamica per aggirare le sanzioni internazionali e finanziare i terroristi e il programma nucleare. I clienti della banca non possono più accedere agli account e le stazioni di rifornimento non possono più gestire le transazioni.

Stamattina è toccato a Nobitex, il più grande crypto exchange dell’Iran. Come confermato sul sito ufficiale, gli hacktivisti sono riusciti ad accedere all’infrastruttura e ad un hot wallet in cui erano conservati le criptovalute di alcuni utenti. Il portafoglio è stato completamente svuotato. Secondo Elliptic, oltre 90 milioni di dollari sono stati spostati in wallet inaccessibili gestiti dal gruppo Predatory Sparrow.