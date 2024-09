5% annuo di interessi con Mediolanum: scopri come averlo!

Se vuoi far crescere i tuoi risparmi allora Banca Mediolanum ha soluzione perfetta per te. La nuova promozione ti permette di permette di avere un tasso di rendimento annuo lordo del 5%, grazie al conto online SelfyConto.

Ti basta aprire un conto e accreditare qui il tuo stipendio, con la somma vincolata per un minimo di sei mesi. Ma non preoccuparti: se decidi di svincolarti in prima non perderai gli interessi maturati! Oltre alla crescita dei tuoi risparmi, aprire SelfyConto offre anche tutta una serie di vantaggi e servizi molto interessanti. Scopri quali sono.

Mediolanum: 5% annuo di interessi con SelfyConto e tanti vantaggi

Con SelfyConto hai tantissime agevolazioni: il primo anno hai zero spese e, se sei under 30, resta tale fino al compimento dei trent’anni! In più il prelievo di contanti è gratis in tutta l’area Euro.

Non solo, tutte le principali operazioni bancarie non si pagano. SelfyConto ti permette di effettuare gratuitamente addebiti delle utenze, ricariche telefoniche, pagamenti di moduli F23, F24, MAV, RAV e persino bonifici SEPA online.

E ancora: nell’apertura del conto è inclusa anche la carta di debito Mediolanum Card per tutti i tuoi acquisti online o in negozi fisici. La carta è inoltre compatibile con servizi come Apple Pay, Samsung Pay e anche Google Pay. Se non ti basta, puoi anche fare richiesta per la carta di credito Mediolanum Credit Card.

Ma come aprire il conto online SelfyConto? È molto semplice, si può fare direttamente da smartphone con SPID, bonifico o webcam. Per farlo, è sufficiente dotarsi di documenti d’identità, codice fiscale e un indirizzo e-mail valido.

Approfitta subito della promo in corso e inizia a risparmiare con SelfyConto grazie a un interesse annuo lordo del 5%. Non ci sono costi aggiuntivi e, lo ricordiamo, se dovessi svincolarti prima non perderai gli interessi maturati.