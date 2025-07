Hai tanti device e vuoi la massima privacy? Surfshark VPN costa 1,99€

Surfshark torna con una super promo: la sua VPN è ora disponibile a partire da 1,99€ al mese sul piano biennale, con uno sconto fino all’86%. La peculiarità più importante di questo tool è che garantisce connessione privata per dispositivi illimitati con un singolo account. Una rarità nel settore.

In più, 3 mesi gratis e 30 giorni per provarla senza rischi. Ecco cosa include il servizio di Surfshark e perché vale la pena attivarlo subito.

Crittografia avanzata, identità protetta e connessioni senza limiti: cosa offre Surfshark VPN

Chi cerca una VPN affidabile, potente e adatta a qualsiasi esigenza – dalla protezione dei dati alla navigazione senza tracciamenti – trova in Surfshark una delle migliori soluzioni sul mercato. La nuova promozione lanciata dalla piattaforma prevede un piano biennale a soli 1,99€ al mese, con 3 mesi aggiuntivi gratuiti e garanzia di rimborso entro 30 giorni.

Il piano Starter include tutti gli strumenti per una navigazione sicura e anonima: i tuoi dati vengono cifrati, il tuo indirizzo IP viene nascosto e ogni attività online è schermata da occhi indiscreti, siano essi inserzionisti, hacker o agenzie governative. Una delle funzionalità più avanzate, Dynamic MultiHop, fa rimbalzare il traffico su due server VPN diversi, aumentando così il livello di protezione.

Surfshark è così efficace da essere considerata tra le poche VPN realmente utilizzabili anche in Paesi ad alta censura come la Cina, aggirando il famigerato “Great Firewall”.

Tra gli extra inclusi c’è anche Alternative ID, un generatore di identità digitali fittizie che permette di creare alias e email temporanee per registrarsi ai servizi online in modo più sicuro, riducendo il rischio di spam e phishing. Non manca poi un blocco intelligente di pubblicità, tracciatori e notifiche sui cookie per una navigazione più fluida e pulita.

Il tutto con un vantaggio notevole: puoi usare un solo abbonamento su un numero illimitato di dispositivi, dai computer agli smartphone, senza limiti di accesso simultaneo. La promozione è disponibile ancora per poco, ed è attivabile solo sul sito ufficiale di Surfshark.