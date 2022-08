Hard Disk esterno da 1TB a meno di 50 euro? Lo trovi su Amazon

Hai bisogno di spazio per archiviare e mettere al sicuro contenuti multimediali come foto, video, documenti, tue creazioni o altro? Non lasciarti sfuggire questa occasione irripetibile che trovi su Amazon dove acquisti l’ottimo Hard Disk esterno UnionSine da 1TB a soli 47,69 euro, invece di 59,99 euro.

Un prezzo decisamente sorprendente vista la qualità con cui è stato realizzato questo prodotto. Iniziamo subito col dire che UnionSine è un marchio leader nella produzione di articoli per l’archiviazione dati. La sua particolarità è quella di combinare design moderni a componentistiche di qualità.

Il corpo principale di questo Hard Disk esterno è completamente protetto da una lamina in alluminio. Questa non solo conferisce protezione dagli urti accidentali, ma garantisce anche resistenza alle interferenze da campi magnetici. Inoltre, offre un’ottima dissipazione del calore.

Il chip di cui è dotato supporta la tecnologia Microsoft Trim ed è protetto da una schermatura trasparente che evita interferenze di corrente durante l’uso. Questo vuol dire che i tuoi dati sono al sicuro e saranno sempre protetti da qualsiasi pericolo esterno e/o interno.

Hard Disk esterno UnionSine: errore di prezzo su Amazon?

Sembra proprio che Amazon abbia sbagliato il prezzo. Come può costare un super Hard Disk da 1TB solo 47,69 euro? Eppure se ti sbrighi, prima che l’offerta finisca, completando l’ordine ti arriverà a casa gratis e in pochissimi giorni.

La qualità è in ogni dettaglio perché UnionSine ha pensato proprio a tutto. Il cavo di aggiornamento è stato modificato per fornire ancora più sicurezza durante il trasferimento e la lettura dei dati. Grazie allo strato anti-interferenze i segnali degli smartphone non interferiranno con le informazioni in trasferimento o lettura.

Supportato dalla trasmissione ad alta velocità USB 3.0 le connessioni di questo Hard Disk sono veloci e il trasferimento dati viaggia a 10 Gbps, quindi circa 10 volte più veloce dello standard USB 2.0. La velocità di lettura arriva fino a 140 M/s e di scrittura fino a 120 M/s.

Compatibile con tutti i sistemi operativi, ma anche Xbox e PS4, il fantastico Hard Disk esterno UnionSine da 1TB è tuo a soli 47,69 euro, invece di 59,99 euro. Non perdere questa occasione che Amazon ti sta regalando.

