Hard disk esterno 4TB per Mac in OTTIMO SCONTO su Amazon

Se hai un Mac e vuoi allargare lo spazio di archiviazione in modo facile, conveniente e veloce non puoi farti scappare l’offerta in corso su Amazon per l’hard disk esterno WD da 4TB, ora disponibile a soli 143,33 euro invece di 169,99.

Hard Disk My Passport per Mac: tutto lo spazio di cui hai bisogno

L’hard disk My Passport for Mac è il partner perfetto per coloro che sono sempre in movimento. Compatibile con USB-C, questa unità è pronta a interfacciarsi con le più recenti tecnologie Mac. La sua compatibilità con il tuo dispositivo è impeccabile, il che significa che non dovrai preoccuparti di eventuali problemi di connettività.

Con una capacità di 4TB, c’è spazio a volontà per archiviare, organizzare e condividere tutti i tuoi file digitali. Che tu abbia una collezione di foto da far invidia a un fotografo professionista, video ad alta risoluzione, una libreria musicale infinita o documenti importanti, questo hard disk ha tutto lo spazio che ti serve per tenere tutto al sicuro.

Il design elegante e compatto di My Passport for Mac è degno di un prodotto Apple. Questo hard disk sta letteralmente nel palmo di una mano, il che lo rende estremamente portatile. Puoi portarlo ovunque tu vada senza problemi. Che tu sia uno studente, un professionista in costante spostamento o un creativo che lavora in movimento, avrai sempre i tuoi file a portata di mano.

La protezione dei tuoi dati è fondamentale. Questo hard disk esterno è dotato di un software di backup e di protezione con password. Puoi programmare backup automatici dei tuoi dati importanti per garantire che nulla venga perso. La protezione con password assicura che solo tu possa accedere ai tuoi file, anche se l’hard disk venisse smarrito o rubato.

Questa è la tua opportunità per ottenere un hard disk esterno di alta qualità per il tuo Mac a un prezzo incredibilmente scontato. Non lasciarti sfuggire questa offerta su Amazon. Affidabilità, compatibilità e una capacità di archiviazione incredibile sono ora a portata di clic.

