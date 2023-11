Hard disk esterno 5TB in ottimo sconto su Amazon (-14%)

Questo fantastico hard disk esterno da 5TB di WD ti permette di avere tutto lo spazio che ti serve e anche di più. Oggi puoi ottenerlo con un incredibile sconto del 14% su Amazon. Per soli 175,71 euro invece di 203,40, potrai portare a casa questo potente dispositivo di storage.

Hard disk esterno 5TB in offerta: le caratteristiche

Questo hard disk esterno è l’ideale per chi ha bisogno di una grande capacità di archiviazione, ed è dotato di tecnologia USB-C per un trasferimento dati veloce ed efficiente. Grazie all’adattatore USB-C a USB-A incluso, è compatibile con una vasta gamma di computer, anche quelli di modelli precedenti. Quindi, non importa che tipo di PC tu abbia, questo hard disk sarà sempre pronto a lavorare al tuo fianco.

Ma non è solo la capacità di storage che fa di questo dispositivo un must-have. Il design elegante in metallo è un’aggiunta di classe a qualsiasi ambiente, e i colori disponibili si abbinano perfettamente al tuo stile. Non solo è funzionale, ma è anche un oggetto di design che non passerà inosservato.

Un’altra caratteristica importante è la protezione dei tuoi dati. Questo hard disk offre una protezione tramite password con crittografia hardware AES a 256 bit, garantendo che i tuoi contenuti siano al sicuro. I tuoi file più importanti saranno protetti e potrai dormire sonni tranquilli sapendo che la tua vita digitale è al sicuro.

Inoltre, il software di backup incluso semplifica la protezione dei tuoi file più importanti. Puoi programmare i backup giornalieri, settimanali o mensili in modo da avere sempre una copia di sicurezza dei tuoi dati. E, se hai un Mac, non c’è problema: puoi scaricare il driver NTFS per macOS in modo da poter utilizzare l’hard disk senza dover riformattare.

In breve, questo hard disk esterno da 5TB è una soluzione di storage eccezionale, e l’offerta su Amazon è troppo conveniente per lasciarsela sfuggire. Non perdere l’opportunità di ottenere uno spazio di storage incredibile per i tuoi dati.

