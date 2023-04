Hard Disk Toshiba 1TB: lo spazio che ti serve ad un prezzo che non ti aspetti

Se hai bisogno di uno spazio extra per archiviare i tuoi file, foto, video e musica, non lasciarti scappare questa incredibile offerta su eBay: il Toshiba Canvio Basics da 1TB è disponibile a soli 39,99 euro invece di 59,99 euro. Si tratta di un risparmio del 33% su uno dei migliori hard disk esterni sul mercato.

Hard Disk Toshiba da 1TB in offerta: così veloce che non ci crederai

Toshiba Canvio Basics è un disco rigido portatile da 2,5 pollici con una finitura opaca e un design elegante e compatto. Si collega al tuo PC o al tuo laptop tramite la porta USB 3.2 Gen 1, che ti garantisce una velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps. Puoi anche usarlo con dispositivi USB 2.0, mantenendo la compatibilità con le tecnologie precedenti.

Questo hard disk esterno è pronto all’uso con Microsoft Windows e non richiede l’installazione di alcun software aggiuntivo. Basta collegarlo e iniziare a trasferire e organizzare tutti i tuoi file in modo semplice e veloce. Il disco è formattato in NTFS, ma può essere riformattato in HFS+ per garantire la compatibilità con Mac.

L’unità in offerta ha una capacità di archiviazione di 1 TB, che ti permette di salvare fino a 250.000 foto, 200.000 brani musicali o 120 ore di video in alta definizione. Inoltre, grazie alla tecnologia Ramp Load e al sensore d’urto integrato, i tuoi dati sono protetti da eventuali urti o cadute.

Se acquisti il Toshiba Canvio Basics da 1TB su eBay, puoi contare sulla sicurezza e l’affidabilità del venditore, che ha il 100% dei feedback positivi su oltre 171.000 recensioni. Inoltre, puoi usufruire della spedizione gratuita e della garanzia soddisfatti o rimborsati di eBay.

Non perdere tempo: approfitta subito di questa offerta e acquista il Toshiba Canvio Basics da 1TB a soli 39,99 euro su eBay. Si tratta di un’occasione imperdibile per avere uno spazio extra per i tuoi file a un prezzo imbattibile.

