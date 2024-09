La Harris adotterà una politica sulle criptovalute prima del voto?

Continua la campagna elettorale negli Stati Uniti per la lotta alla presidenza. Se Trump, mangiando un hamburger e pagandolo in Bitcoin, ha dimostrato ampiamente di voler raggiungere gli elettori crypto friendly, non si vede la stessa determinazione dalla sua diretta “concorrente”. Infatti, molti si stanno domandando se la Harris adotterà una politica sulle criptovalute prima delle elezioni.

La risposta a questa domanda è già arrivata da addetti ai lavori legati alla campagna della candidata alla presidenza. Infatti, sembra che Kamala non inserirà un approfondimento a tema crypto durante la sua candidatura. I dubbi sono nati da un’affermazione legata al settore, un breve commento, che la Harris avrebbe rilasciato, ma nulla di più.

Tra le varie affermazioni con lo staff della sua campagna e gli addetti di criptovalute, la Harris avrebbe dichiarato di voler “incoraggiare tecnologie innovative come l’intelligenza artificiale e le risorse digitali, proteggendo al contempo consumatori e investitori“. Quindi per il futuro un’apertura al mondo crypto potrebbe esserci, ma non adesso in campagna elettorale.

Harris e criptovalute: cosa si aspettando i protagonisti del mercato crypto

Interessante è capire qual è la visione e quali sono le aspettative dei protagonisti del mercato crypto in merito al tema Harris e criptovalute. In un’intervista con i colleghi di CoinDesk, Paul Grewal, responsabile legale di Coinbase che si è seduto al tavolo delle riunioni della campagna della Harris, ha dichiarato:

Il progresso è reale. Tutto ciò che vogliamo sono regole ragionevoli, e le seguiremo. La loro comprensione di ciò di cui l’industria e gli investitori in criptovalute hanno bisogno da un’amministrazione Harris, qualora dovesse concretizzarsi, sta diventando sempre più sofisticata e approfondita. A volte le cose richiedono semplicemente un po’ più di tempo di quanto chiunque di noi vorrebbe. Non è che le campagne abbiano il lusso di sviluppare approcci completamente ponderati e completi per regolamentare le criptovalute più di quanto non facciano con qualsiasi altro settore. Non è pratico o realistico aspettarselo.

Ci vuole quindi tempo, questo è pratico e realistico, secondo Grewal di Coinbase. Quindi la situazione non sembra preoccupare gli exchange di criptovalute in attesa che la Harris definisca la sua posizione nei confronti di un mercato che sta avanzando a falcate. La situazione potrà definirsi probabilmente a seguito della campagna elettorale.