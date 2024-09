Trump mangia un hamburger e lo paga in Bitcoin

Continua l’apertura dell’ex presidente degli Stati Uniti e candidato repubblicano verso il mercato delle criptovalute. Infatti, proprio il Donald Trump che conosciamo bene dopo aver mangiato e gustato un hamburger ha deciso di pagarlo effettuando una transazione in Bitcoin.

Si tratta di una notizia che sta facendo il giro del mondo non tanto per il menù scelto da Trump, ma per il fatto che non perda occasione di promuovere il settore crypto. L’episodio è avvenuto sotto gli occhi di molti durante una sua sosta per rifocillare le energie al NYC Crypto Hangout PubKey. In un post del pub a tema crypto su X si legge:

È stata appena effettuata una delle transazioni più storiche della storia di Bitcoin. Il presidente Donald Trump acquista hamburger a PubKey_NYC con @tpacchia. Altezza del blocco: 861871. L’hai visto qui per primo.

Trump paga un hamburger in Bitcoin dopo aver lanciato World Liberty Financial

La notizia dell’hamburger pagato in Bitcoin è stata diffusa sui social prima e poi da Fox News a due giorni dal lancio della piattaforma World Liberty Financial, forse proprio perché l’evento non ha avuto l’esito sperato da Trump. Infatti, oltre a perdere nel giro di poco tempo migliaia di utenti collegati, sono state tante le critiche mosse:

Mi sono disconnesso dopo oltre un’ora di ascolto – ha commentato un utente. Tutto quello che so è che è una piattaforma DeFi.

Probabilmente Trump, candidato per la terza volta alla presidenza, sta cercando il sostegno del settore crypto e questa volta lo ha fatto pagando un hamburger in Bitcoin. Ad assistere l’ex presidente degli Stati Uniti a effettuare la transazione è stato uno dello staff del NYC Crypto Hangout PubKey.

Questa tappa ha preceduto il suo comizio a Long Island mercoledì 18 settembre 2024. L’obiettivo di questo comizio era quello di fare appello agli elettori di New York, stato democratico. Proprio in quell’occasione l’ex presidente ha dichiarato che una vittoria della Harris trasformerebbe New York “in un paese del terzo mondo, se non lo è già“.