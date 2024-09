Trump fallisce il lancio di World Liberty Financial: tante critiche

Alcuni giorni fa Donald Trump aveva annunciato il lancio di World Liberty Financial, la piattaforma che avrebbe trasformato gli USA nella capitale delle criptovalute. Il giorno della presentazione è ormai passato e quello che è rimasto sono tante critiche nei confronti un evento, a detta degli spettatori che hanno assistito su X, povero di contenuti e deludente.

Secondo Trump questa piattaforma avrebbe rivalutato le criptovalute, riportandole al posto che si meritano nell’economia americana. “Stiamo abbracciando il futuro con le criptovalute e lasciandoci alle spalle le grandi banche lente e obsolete“, aveva dichiarato qualche giorno prima dell’evento. Continuando la sua dichiarazione, l’ex presidente degli Stati Uniti, aveva pubblicato:

Per troppo tempo l’americano medio è stato schiacciato dalle grandi banche e dalle élite finanziarie. È tempo di prendere posizione, insieme.

Peccato però che la presentazione della piattaforma World Liberty Financial di Donald Trump non ha colpito nel segno. Vediamo cosa è successo e quali sono i dati registrati che confermano un’insufficiente attenzione e interesse da parte del pubblico legato al mercato crypto. Forse le attese sono state deluse?

World Liberty Financial e Trump: l’evento non convince

Non ha convinto i partecipanti all’evento del lancio di World Liberty Financial, la piattaforma tanto annunciata da Donald Trump. Infatti, il pubblico collegato all’evento si è ridotto dai 150 mila partecipanti iniziali a 47 mila utenti. Molti hanno commentato quanto visto e ascoltato senza andare per il sottile, come riportato dai nostri colleghi di CryptoPotato:

Mi sono disconnesso dopo oltre un’ora di ascolto. Tutto quello che so è che è una piattaforma DeFi.

Diversi utenti, commentando questo collegamento, hanno criticato l’assenza di contenuti e dettagli sulla piattaforma, che in realtà sarebbe dovuta essere la protagonista. Singolare anche la dichiarazione dell’imprenditore Wayne Vaughan, famoso per essere particolarmente legato al mondo delle criptovalute, che, durante l’evento, ha commentato:

Siamo a più di due ore da questa chiamata di Trump sulle criptovalute e non hanno ancora parlato di cosa fa la piattaforma. Il numero di ascoltatori è sceso da 150.000 a 47.000. Che opportunità sprecata!

Queste sono le impressioni generali di chi ha partecipato alla presentazione di World Liberty Financial, la piattaforma di criptovalute che dovrebbe rivoluzionare l’economia secondo le dichiarazioni di Donald Trump. Ora non resta che “vederla all’azione”, ma soprattutto capire quante saranno le adesioni da parte degli utenti crypto.