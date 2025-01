HDD esterno da 2 TB in SCONTO: è WD Elements Portable

È perfetto per archiviare i propri backup in modo sicuro e affidabile: trovi in sconto su Amazon il disco fisso esterno da 2 TB della gamma WD Elements Portable. Prodotto da un marchio leader come Western Digital, nel settore delle soluzioni per lo storage, è protagonista di un’offerta molto vantaggiosa che ti permette di acquistarlo con un risparmio significativoò

WD Elements Portable: lo sconto sull’HDD esterno da 2 TB

L’interfaccia di connessione è USB 3.0 (il cavo è incluso nella confezione) per assicurare prestazioni di alto profilo, riducendo le attese necessarie durante il trasferimento dei file, sia in fase di lettura che in scrittura. Il fattore di forma è quello tipico da 2,5 pollici, con dimensioni compatte e peso ridotto a soli 132 grammi, ma senza rinunciare alla solidità, come dimostra la presenza di un case resistente a protezione dell’unità. Trovi tutte le altre informazioni che cerchi nella descrizione completa.

Non perdere l’occasione di risparmiare, grazie allo sconto applicato in automatico sull’articolo rispetto al listino ufficiale (non c’è bisogno di applicare coupon né di inserire codici promozionali): è in vendita al prezzo di soli 79,48 euro. Puoi dare un’occhiata anche alle recensioni pubblicate dai clienti dell’e-commerce che lo hanno già comprato: solo quasi 330.000 con un voto medio molto alto (4,6/5).

Se lo ordini adesso, il disco fisso esterno da 2 TB della gamma WD Elements Portable arriverà a casa tua già entro domani con la consegna gratis. La spedizione è gestita da Amazon attraverso la sua rete logistica, per il massimo dell’affidabilità. Non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile l’offerta. Se sei interessato, ti consigliamo di approfittarne subito per non correre il rischio di dover fare i conti con un sold out.