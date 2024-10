Hedra permette di clonare la propria voce, ecco come

Hedra, la piattaforma per la creazione di personaggi basati sull’intelligenza artificiale, ha recentemente introdotto una nuova funzionalità che consente agli utenti di clonare la propria voce. Questa funzione permette di associare la voce dell’utente a qualsiasi personaggio creato o caricato sulla piattaforma, offrendo un’esperienza ancora più immersiva e personalizzata.

La clonazione vocale è attualmente disponibile solo per gli abbonati a pagamento, con piani a partire da 10 dollari al mese. Nonostante il costo aggiuntivo, molti utenti ritengono che ne valga la pena, considerando la semplicità d’uso e la qualità dei risultati offerti da Hedra.

Come clonare la voce con l’AI Hedra

Per utilizzare la funzione di clonazione vocale, gli utenti devono registrarsi, effettuare il login e accedere alla pagina di creazione. Qui, troveranno tre pannelli principali: il primo per il testo e l’audio vocale, il secondo per l’immagine del personaggio e l’ultimo per l’output finale.

Il processo di clonazione vocale richiede agli utenti di registrare la propria voce recitando tre righe di testo fornite dalla piattaforma. Hedra utilizza questi campioni per costruire un clone vocale estremamente preciso, che può essere utilizzato al posto di un audio registrato o di una delle voci predefinite.

Una volta impostato l’audio, gli utenti possono caricare o creare l’immagine del personaggio utilizzando il generatore di immagini integrato, basato su Stable Diffusion. Gli abbonati premium possono accedere all’impostazione Flux Realism, che produce personaggi straordinariamente realistici, quasi indistinguibili da volti umani reali.

Pregi e limiti della piattaforma Hedra

Hedra si distingue per la sua capacità di generare movimenti delle labbra e del viso eccellenti, superando concorrenti come Runway e Kling nella sincronizzazione labiale. Tuttavia, al momento, la piattaforma fatica a gestire personaggi animali, con risultati poco soddisfacenti in termini di movimenti della testa e delle labbra.

Il piano Basic Premium offre 20 minuti di video al mese, con una durata massima di 1 minuto per video e la possibilità di utilizzare la funzione di clonazione vocale senza watermark. Sebbene il prezzo sembri equo, alcuni utenti apprezzerebbero la possibilità di provare la clonazione vocale anche con il piano gratuito, magari con l’aggiunta di un watermark.

Clonazione vocale: un mercato in evoluzione e nuove opportunità

Nonostante le potenzialità degli strumenti di avatar video come Hedra, il loro utilizzo sembra ancora limitato principalmente a promozioni di marketing. Tuttavia, è possibile che il mercato degli appassionati di narrazione, musica e giochi possa trovare nuove e interessanti applicazioni per queste tecnologie.