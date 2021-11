HideMyAss VPN: ultime ore di sconto del 73%, solo 2,99 Euro al mese

Vi serve un servizio VPN di alta qualità, facile da usare ed economico? HideMyAss o HMA rilancia le offerte di novembre 2021 sul suo piano triennale, ora proposto a 2,99 Euro al mese per un risparmio del 73%. Alla fine della fiera, vi costerà 107,64 Euro al posto di 395,64 Euro!

HideMyAss VPN: tutti i dettagli dell’offerta di novembre

La VPN firmata HideMyAss è una delle più interessanti proposte sul mercato. Essa si affida a più di 1.080 server collocati in oltre 290 posizioni geografiche per garantire la copertura globale e il massimo anonimato a tutti gli utenti. Ben 189 di questi server sono inoltre ottimizzati per lo streaming di contenuti multimediali. Inoltre, le prestazioni di HMA VPN raggiungono anche i 20 Gbps! E se vi serve un servizio Virtual Private Network per scaricare contenuti tramite peer-to-peer, non temete: HMA comprende anche tale funzionalità!

La massima sicurezza e l’anonimato dell’utente sono garantiti dal cambio casuale di indirizzo IP ogni dieci minuti o, in alternativa, una volta al giorno. Così facendo, HideMyAss esclude il tracciamento del traffico dati dell’utente da malintenzionati terzi. Per quanto concerne la crittografia, HMA si affida alla AES a 256 bit, standard ormai consolidato tra i migliori provider di VPN al mondo. Tra le funzionalità avanzate aggiuntive, infine, troviamo il Kill Switch che blocca la connessione a Internet in caso di problemi con la VPN, oppure lo Split Tunneling che si occupa di selezionare in maniera completamente automatica le app con accesso prioritario o esclusivo alla rete privata.

Come specificato in apertura, il prezzo è pari a 2,99 Euro al mese per 36 mesi, con pagamento in unica soluzione da 107,64 Euro. La quota potrà essere pagata con carte di credito, PayPal, Google Pay e Apple Pay. In conclusione, ricordiamo che HideMyAss è compatibile con PC Windows, macOS, Linux, smartphone Android, iOS, PlayStation, Xbox, Apple TV e altre piattaforme ancora. Il servizio potrà essere installato su un numero illimitato di dispositivi, ma con massimo cinque connessioni attive simultaneamente.