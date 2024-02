Hisense Smart TV 32": 161€ è un REGALO su Unieuro

Unieuro ha deciso di piazzare un’offerta pazzesca solo online. Approfitta subito della Hisense Smart TV 32″ tua a soli 161 euro, invece di 229,90 euro. Stiamo parlando di un 29% di sconto su questo articolo molto interessante per il tuo intrattenimento. Grazie alle sue dimensioni compatte e sottili è adatta a qualsiasi ambiente, anche dove hai poco spazio. Cosa stai aspettando? Mettila subito in carrello. Hai anche la consegna gratuita inclusa.

Hisense Smart TV 32″: tecnologia formidabile, prezzo eccezionale

Con una Hisense Smart TV 32″ è facile innamorarsi di ciò che stai vedendo. Infatti, grazie alla completa assenza di cornici sui tre lati, hai un’immersività incredibile. Il sistema operativo VIDAA garantisce un accesso pratico e comodo a tutte le tue piattaforme di streaming preferite. Con Alexa integrata, hai anche l’assistente vocale intelligente più amato di sempre a tua completa disposizione. Attiva AI Sport Mode per goderti live qualsiasi evento sportivo con qualità e fluidità pazzesche.

Acquistala adesso a soli 161 euro, invece di 229,90 euro. Grazie a Unieuro puoi pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di spesa. Infatti, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, accedi a un mini finanziamento fantastico ed esclusivo. Addirittura con Klarna puoi anche decidere di pagare l’intero importo dopo 30 giorni dalla data di acquisto.

