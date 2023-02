Hisense Smart TV 50" (quasi) in REGALO su Amazon

Amazon ha confezionato un’offerta su misura per te che vuoi portare a casa il cinema senza spendere una fortuna. Fai l’occhiolino all’ottimo rapporto qualità-prezzo offerto dalla spettacolare Hisense Smart TV 50″ 2022 50A67H. In questo momento e probabilmente ancora per poco la acquisti a soli 352 euro, invece di 429 euro.

Grazie ai suoi 50 pollici sarai immerso direttamente nella scena. Le immagini verranno trasmesse, laddove possibile, in 4K o Ultra HD. Perciò avrai sempre dettagli perfetti e colori particolarmente accesi e brillanti. La quasi totale assenza di cornici, su tutti e quattro i lati, rende questa televisione di ultima generazione uno spettacolo.

Hisense Smart TV 50″ 2022 50A67H: su Amazon a 352€ in piccole rate

Grazie ad Amazon e alla sua partnership con Cofidis, puoi acquistare Hisense Smart TV 50″ 2022 50A67H in piccole rate. Seleziona l’opzione del finanziamento prima del check out e porta a casa questa televisione incredibile a soli 352 euro. Un prezzo così è un vero e proprio regalo. Accedi alle tue piattaforme streaming direttamente grazie a VIDAA OS.

Inoltre, potrai ridurre in modo significativo il ritardo di input grazie alla Game Mode. Infine, mentre guardi un evento sportivo la TV si attiva automaticamente la Sport Mode, per un’esperienza immersiva ancora più piacevole. Mettila subito nel carrello a soli 352 euro, anziché 429 euro.

Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.