ho. Mobile: ancora per pochi giorni offerta speciale da 5,99€ al mese

Fino al 28 marzo, ho. Mobile propone una delle offerte più convenienti del momento per chi vuole cambiare operatore. I nuovi clienti che effettuano la portabilità da Iliad, CoopVoce, Kena, PosteMobile, Daily e altri operatori virtuali (MVNO) possono attivare un piano a soli 5,99€ al mese, che include 100 Giga in 4G, minuti illimitati e SMS senza limiti. Il costo di attivazione, per loro, è scontato a 2,99 euro.

Chi invece proviene da Vodafone, TIM, Fastweb, WindTre o Very può comunque attivare l’offerta, ma con costo di attivazione pari a 29,90 euro. Per avere tutti i dettagli sulla promo e attivarla basta andare sul sito di ho. Mobile.

Connessione veloce su rete Vodafone: scopri i vantaggi di ho. Mobile

Tutte le SIM ho. Mobile si appoggiano all’infrastruttura Vodafone, riconosciuta tra le più affidabili in Italia in termini di copertura, stabilità e velocità. Le offerte 4G ho. garantiscono una velocità massima di 60 Mbit/s in download e upload, sufficiente per streaming, navigazione, videochiamate e utilizzo quotidiano.

Ecco cosa include l’offerta di ho. Mobile:

100 GB di traffico dati in 4G;

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

SMS illimitati;

Navigazione in hotspot inclusa;

7,60 GB disponibili in roaming UE;

Minuti e SMS senza limiti anche in Europa.

Se termini i tuoi Giga prima del rinnovo mensile, puoi utilizzare la funzione di ho. Mobile denominata ho. Riparti. Basta premere il tasto dedicato sull’app per rinnovare anticipatamente l’offerta, purché il credito residuo sia sufficiente a coprire il costo del piano. In questo modo puoi riprendere subito a navigare, senza dover aspettare la data di rinnovo.

Approfitta dell’offerta da 5,99 euro al mese e attivala sul sito di ho. Mobile entro il 28 marzo: minuti e SMS illimitati, 100 Giga e tutta la qualità della rete Vodafone. Se provieni da Iliad o da un altro MVNO, il costo di attivazione è di soli 2,99 euro. Un’occasione perfetta per cambiare operatore e risparmiare.