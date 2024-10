Ho.Mobile: naviga alla massima velocità, con attivazione a soli 2,99€

Se desideri navigare dal tuo smartphone sfruttando la rete Vodafone a un prezzo ancora più conveniente, Ho.Mobile è la soluzione ideale. Lanciato nel 2018, questo operatore virtuale di proprietà di Vodafone Italia si distingue per le sue tariffe low-cost, rivolte a chi cerca risparmio senza compromettere la qualità del servizio. Attualmente, Ho.Mobile propone un’offerta imperdibile: 200 GB a soli 9,99€ al mese, con un costo di attivazione a partire da 2,99€. Anche se è un operatore virtuale, utilizza la rete Vodafone, garantendo una copertura ampia e affidabile, tra le migliori in Italia.

Cosa offre Ho.Mobile

Negli ultimi anni, Ho.Mobile si è affermato come uno dei provider più apprezzati nel panorama italiano, grazie a tariffe competitive e vantaggiose. Tra le promozioni attive spicca quella che include 200 GB di dati, minuti e SMS illimitati a 9,99€ al mese. L’attivazione parte da soli 2,99€, variabile in base all’operatore di provenienza. La promozione include inoltre una SIM gratuita e supporto via WhatsApp per l’assistenza.

Le offerte di Ho.Mobile mettono a disposizione ulteriori servizi come la connessione hotspot, il numero 42121 per controllare il saldo del credito, il servizio “ho. chiamato” per le notifiche di chiamata persa, e la possibilità di trasferire le chiamate.

Tutto può essere gestito facilmente tramite l’app dedicata, dove puoi tenere sotto controllo i consumi e il credito residuo. L’attivazione dell’offerta è semplice e si può fare direttamente sul sito di Ho.Mobile. Presente la garanzia “Soddisfatti o rimborsati” entro 30 giorni dall’acquisto.