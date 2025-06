ho. Mobile, ultimi giorni per l'offerta da 5,99€/mese con 100 GB inclusi

Sta per scadere una delle promozioni più interessanti dell’estate: ho. Mobile offre 100 GB di traffico dati, chiamate e SMS illimitati a soli 5,99€ al mese, con attivazione dell’eSIM direttamente dal sito ufficiale dell’operatore.

Una proposta pensata per chi cerca risparmio, semplicità e copertura senza limitazioni. Andiamo a scoprire più nel dettaglio che cosa offre.

Tutti i vantaggi dell’offerta ho. Mobile 5,99: eSIM, Riparti e rete Vodafone

La promo ho. 5,99 unisce convenienza e qualità, grazie all’utilizzo della rete Vodafone, che garantisce copertura sul 99% del territorio nazionale e buone prestazioni anche in mobilità. I 100 GB mensili sono più che sufficienti per streaming, social, lavoro e navigazione quotidiana. E se li finisci prima del rinnovo? Nessun problema: con il servizio Riparti, puoi riattivare subito l’offerta e ripartire da zero.

A rendere il tutto ancora più comodo ci pensa l’app ufficiale di ho. Mobile, che ti consente di:

Attivare l’eSIM , evitando l’attesa della SIM fisica;

, evitando l’attesa della SIM fisica; Controllare i consumi in tempo reale;

in tempo reale; Personalizzare il numero di telefono ;

; Attivare opzioni extra in pochi clic.

Tutto senza vincoli e con la possibilità di rimborso entro 30 giorni in caso di ripensamento. Se cerchi una tariffa trasparente, senza sorprese e con tutto incluso, questa è l’occasione giusta per passare a ho. Mobile o attivare una nuova linea. Per farlo vai sul sito dell’operatore.