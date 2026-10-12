Home Assistant semplifica l'accesso all'AI, i rischi da conoscere

Far dialogare ChatGPT o Claude con i dispositivi della propria casa smart non è una novità. Home Assistant permette già questa interazione da diversi mesi, ma la configurazione richiedeva alcune conoscenze tecniche e un po’ di pazienza. Con il suo aggiornamento 2026.10, disponibile dal 7 ottobre, la piattaforma domotica open source vuole rendere questa possibilità molto più accessibile.

Bastano ormai pochi clic per collegare un assistente AI, senza perdersi nei menu. Una semplificazione apprezzabile, anche se solleva alcune domande sulla sicurezza dei nostri dispositivi connessi.

Un clic per collegare ChatGPT o Claude alla propria casa

Home Assistant si basa sul Model Context Protocol (MCP), un protocollo aperto che permette alle intelligenze artificiali di comunicare con applicazioni e servizi di terze parti. Concretamente, un assistente compatibile può consultare lo stato dei dispositivi della casa e agire su determinati apparecchi, in base alle funzioni e alle autorizzazioni disponibili.

Finora bisognava installare l’integrazione MCP, selezionare le funzionalità da condividere, poi trovare l’indirizzo giusto per collegare il proprio assistente. Una procedura tutt’altro che insormontabile, ma che poteva scoraggiare gli utenti meno esperti.

Con Home Assistant 2026.10, tutto avviene ormai in una nuova sezione AI, accessibile dalle impostazioni di sistema. Una scheda dedicata al protocollo MCP permette di attivare il server con un clic e mostra direttamente gli indirizzi necessari alla connessione. Basta poi copiare quello corrispondente al proprio assistente compatibile.

L’integrazione funziona anche nel senso opposto. Home Assistant può ormai rilevare automaticamente le applicazioni che propongono il proprio server MCP, per poi chiedere una conferma prima di collegarle. Il che facilita gli scambi tra la piattaforma domotica e i diversi strumenti di intelligenza artificiale.

Le autorizzazioni da controllare

Questa semplificazione è accompagnata da un cambiamento importante nella configurazione del server MCP. Per impostazione predefinita, una nuova installazione dà accesso a tutte le API LLM disponibili in Home Assistant, comprese quelle che verranno aggiunte in seguito.

Ciò non significa tuttavia che ChatGPT o Claude possano immediatamente controllare tutta la casa. I dispositivi e le entità accessibili restano soggetti alle autorizzazioni configurate in Home Assistant. La piattaforma riserva inoltre le connessioni al server MCP agli account amministratori per impostazione predefinita.

Queste protezioni meritano tuttavia un’attenzione particolare. Dare accesso ai propri oggetti connessi a un’intelligenza artificiale non significa semplicemente permetterle di consultare la temperatura del salotto. A seconda dei permessi concessi, potrebbe anche modificare il riscaldamento, controllare determinati apparecchi o attivare azioni automatizzate.

Gli utenti possono fortunatamente modificare le impostazioni di accesso in qualsiasi momento, senza dover eliminare e reinstallare l’integrazione. Resta comunque preferibile limitare le funzioni esposte alle reali esigenze dell’assistente, piuttosto che aprirgli tutte le possibilità offerte dalla propria installazione. Questa evoluzione ricorda peraltro la recente apertura di Google Home agli assistenti AI di terze parti, con le stesse domande sulle autorizzazioni e la riservatezza dei dati.