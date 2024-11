Home Sports di Meta, il clone di Wii Sports per la realtà mista

Il prossimo 11 dicembre arriverà su Meta Quest 3 e 3S un nuovo gioco chiamato Home Sports, un titolo che, dall’estetica alla colonna sonora, sembra il clone di Wii Sports (o Nintendo Switch Sports, per i più giovani), ma per la realtà mista. Questo gioco è un chiaro tentativo di Meta di replicare il successo della celebre serie sportiva di Nintendo, basata su controlli di movimento intuitivi.

Home Sports di Meta imita Wii Sports di Nintendo

Home Sports offre diversi mini-giochi, tra cui hockey, badminton, pickleball, mini-golf e bowling, proprio come la semplicistica serie di Nintendo. È possibile giocare sia in single player che in multiplayer, con l’avatar Meta che rappresenta il giocatore durante le partite. Secondo Meta, il gioco è in grado di adattarsi allo spazio di gioco disponibile, ma supporta anche la modalità “boundaryless” dei Quest per chi ha accesso a spazi più ampi e aperti.

Sebbene Home Sports sia palesemente un clone della serie Sports di Nintendo, non si può negare che l’idea sia intrigante. Certo, sarà difficile replicare la componente cruciale di un gruppo di persone che impugnano i Wii Remote e si divertono a guardarsi a vicenda mentre falliscono miseramente al bowling. Tuttavia, se lo sviluppatore Resolution Games è riuscito a catturare correttamente le sensazioni dei giochi originali e si hanno abbastanza visori a disposizione, Home Sports potrebbe rivelarsi un’esperienza coinvolgente.

Una sfida al dominio di Nintendo

Con Home Sports, Meta si propone di sfidare il dominio di Nintendo nel campo dei giochi sportivi casual basati su controlli di movimento. La serie Wii Sports ha riscosso un enorme successo, contribuendo a rendere la console Wii un fenomeno di massa. Ora, Meta cerca di replicare quella formula vincente nell’ambito della realtà mista, puntando sulla crescente popolarità dei visori Quest.

Bisogna vedere se Home Sports riuscirà a fare breccia nel cuore dei giocatori come ha fatto Wii Sports a suo tempo. Tuttavia, se Meta riuscirà a offrire un’esperienza divertente e avvincente, potrebbe ritagliarsi una nicchia interessante nel mercato dei giochi VR/MR.