HomePod mini 2: spedizioni nella seconda metà del 2024

Da poco è stato lanciato il nuovo modello di HomePod originale (quello grande, per intenderci), mentre per quel che concerne il “fratello minore” che ha fatto capolino sul mercato nel 2021, non è pervenuta alcuna novità. Una seconda versione di HomePod mini dovrebbe tuttavia arrivare il prossimo anno.

HomePod mini: il nuovo modello nella seconda metà del 2024

A rendere nota la cosa è stato, nelle scorse ore, l’analista Ming-Chi Kuo, dichiarando che Goertek, uno dei fornitori di Apple, inizierà le spedizioni di massa di HomePod mini nella seconda metà del 2024 e che attualmente ha ricevuto ordini NPI (New Production Introduction, è un processo strutturato per trasformare un’idea di prodotto in un prodotto finale completo che può essere completamente riprodotto) e di assemblaggio.

Di contro, Mark Gurman di Bloomberg ritiene che il colosso di Cupertino non stia lavorando in maniera attiva a una nuova versione di HomePod mini, in quanto non vi sono nuove funzionalità ovvie necessarie per il secondo modello della versione mini dello speaker smart, miglioramenti a Siri, possibilità di integrazione con le app o altro che possano andare a giustificare la cosa.

Mark Gurman ritiene piuttosto che Apple stia lavorando a nuovi smart speaker dotati di schermi e fotocamere, andando quindi a sviluppare un dispositivo capace di competere con soluzioni simili proposte dalla concorrenza, come ad esempio i vari Echo Show di Amazon. Per cui, se questo è il tipo di dispositivo a cui Ming-Chi Kuo si riferisce quando parla di “HomePod mini 2” lo scenario appare improbabile, sebbene non impossibile.

