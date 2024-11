HONOR 200 Lite in SUPER OFFERTA a 199€: scegli il tuo colore

Al prezzo di soli 199,90 euro, grazie allo sconto di 80 euro rispetto al listino proposto oggi su Amazon, HONOR 200 Lite è l’affare da cogliere al volo se stai cercando lo smartphone perfetto per lo streaming, per la fotografia e per i social network. Attenzione: non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile l’offerta in corso, meglio approfittarne subito per non perdere l’occasione.

Le specifiche dello smartphone HONOR 200 Lite

È un modello votato alla multimedialità, dotato di un display AMOLED da 6,7 pollici (risoluzione 2412×1080 pixel). Tra le specifiche tecniche figurano il processore MediaTek Dimensity 6080 con CPU octa-core e GPU integrata, 8 GB di RAM, 256 GB di memoria interna per l’archiviazione dei dati, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 megapixel, selfie camera frontale da 50 megapixel, connettività 5G, Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.1, batteria da 4.500 mAh con autonomia elevata. Il sistema operativo è Android con interfaccia personalizzata MagicOS. Vuoi saperne di più? Trovi altre informazioni nella scheda completa.

Scegli la colorazione che preferisci tra Midnight Black, Cyan Lake e Starry Blue, la spesa finale non cambia. Lo sconto rispetto al listino è sempre applicato in automatico, senza dover attivare coupon. Nella confezione, oltre al telefono, ci sono un cavo USB-C per la ricarica SuperCharge da 35 W, l’accessorio per la rimozione della SIM, la guida rapida e la scheda di garanzia.

Se lo ordini subito, riceverai lo smartphone HONOR 200 Lite direttamente a casa tua già entro domani con la consegna gratuita, al prezzo di 199,90 euro, con un risparmio di 80 euro. La disponibilità è immediata, la spedizione è gestita da Amazon.