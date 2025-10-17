HONOR 400 Smart: smartphone economico con AI

In attesa dei top di gamma Honor Magic8 e Magic8 Pro, il produttore cinese ha portato in Italia il nuovo HONOR 400 Smart, uno smartphone economico che offre interessanti caratteristiche hardware e varie funzionalità AI. È il quarto modello della serie che include gli HONOR 400 Lite, 400 e 400 Pro. Fino al 31 ottobre si possono sfruttare due promozioni.

HONOR 400 Smart: specifiche e prezzo

HONOR 400 Smart è il modello entry level della serie, quindi ha specifiche leggermente inferiori a HONOR 400 Lite. Rimane però invariata la qualità costruttiva e il design ricercato che distingue il produttore cinese dai concorrenti. Lo smartphone può resistere a cadute, polvere e acqua. Il touch funziona anche con le mani bagnate o insaponate.

Queste sono le specifiche: schermo da 6,77 pollici con risoluzione di 1610×720 pixel e refresh rate di 120 Hz, processore Snapdragon 685, 6/8 GB di RAM, 128/256 GB di storage, fotocamere posteriori da 108 e 2 megapixel (principale e profondità), fotocamera frontale da 8 megapixel, connettività Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, GPS, Galileo, NFC e 4G, altoparlanti stereo, lettore di impronte digitali, porta USB Type-C e batteria da 6.500 mAh con ricarica rapida da 35 Watt.

Il sistema operativo è MagicOS 9.0 basato su Android 15. Lungo il lato sinistro è presente il pulsante AI che consente di avviare velocemente comandi e app con una singola pressione. Con una pressione prolungata si possono invece avviare le funzionalità AI, tra cui Circle to Search, AI Eraser e Google Gemini. Ci sono ovviamente i noti servizi di HONOR, come Magic Portal e Magic Capsule.

HONOR 400 Smart è disponibile nelle colorazioni Desert Gold e Velvet Black. I prezzi sono 179,90 euro (6GB+128GB) e 229,90 euro (8GB+256GB). Fino al 31 ottobre, i prezzi sono 159,90 e 199,90 euro, rispettivamente. Entro la stessa scadenza è possibile acquistare un bundle con HONOR 400 Smart (6GB+128GB), tablet HONOR Pad X8a 11.0, auricolari Earbuds X7 Lite e alimentatore da 66 Watt a 269,90 euro. Lo stesso bundle con HONOR 400 Smart (8GB+256GB) costa 299,90 euro.