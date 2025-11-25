HONOR 500: schermo OLED e fotocamera da 200 MP

Il produttore cinese ha annunciato la nuova serie di smartphone di fascia media. HONOR 500 e HONOR 500 Pro condividono quasi tutte le specifiche. Le principali differenze sono rappresentate dal processore e dal comparto fotografico. Sicuramente arriveranno in Italia, dove si possono acquistare i quattro modelli delle serie HONOR 400 (il più recente è HONOR 400 Smart).

HONOR 500 e HONOR 500 Pro: specifiche

I due smartphone sono quasi identici. La differenza estetica si nota solo osservando il modulo fotografico posteriore. HONOR 500 ha due fotocamere da 200 e 12 megapixel (principale e ultra grandangolare), mentre ad HONOR 500 Pro è stata aggiunta una terza fotocamera da 50 megapixel (teleobiettivo con zoom 3x). Entrambi hanno una fotocamera frontale da 50 megapixel.

Il modello base integra il processore Snapdragon 8s Gen 4, mentre il modello Pro integra uno Snapdragon 8 Elite. Tutte altre specifiche sono in comune: schermo OLED da 6,7 pollici con risoluzione di 2736×1264 pixel, refresh rate di 120 Hz e luminosità massima di 6.000 nit, 12/16 GB di RAM LPDDR5, 256/512 GB o 1 TB di storage, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 6, GPS, Galileo, NFC e 5G, lettore di impronte digitali, altoparlanti stereo e batteria da 8.000 mAh con ricarica rapida da 80 Watt (anche wireless da 50 Watt per il modello Pro) e inversa da 27 Watt.

Il sistema operativo è MagicOS 10 basato su Android 16. A differenza dell’ex casa madre Huawei, HONOR può installare tutti i servizi di Google. Gli utenti troveranno quindi le app più note e potranno utilizzare Gemini. Sono presenti anche diverse funzionalità AI sviluppate dal produttore cinese per migliorare gli scatti fotografici. L’accesso a quelle più usate avviene tramite un pulsante fisico dedicato.

Entrambi gli smartphone hanno ricevuto le certificazioni IP68/69/69K, quindi resistono a polvere e acqua. Saranno disponibili in quattro colorazioni (Blue, Pink, Silver e Black) a partire dal 27 novembre. HONOR non ha comunicato quando arriveranno negli altri paesi, ma è solo questione di tempo.