Honor annuncia MagicBook Art 14 con chip Snapdragon

Honor ha annunciato la disponibilità del nuovo MagicBook Art 14 Snapdragon. Come si deduce dal nome è la versione del notebook con chip Qualcomm. Quella con processori Intel non è ancora arrivata in Italia. Gli utenti che acquistano il notebook sul sito del produttore cinese entro il 31 dicembre possono ottenere uno sconto di 200 euro.

MagicBook Art 14 Snapdragon: specifiche e prezzo

Il MagicBook Art 14 Snapdragon ha un telaio in lega di magnesio e uno schermo OLED touch da 14,6 pollici con risoluzione di 3120×2080 pixel e refresh rate di 120 Hz. Le cornici sono molto sottili (screen-to-body ratio del 97%), mentre la modalità Eye Comfort protegge gli occhi durante l’uso prolungato (certificazioni TÜV Rheinland Low Blue Light e Flicker Free). Il notebook ha uno spessore di 11,2 millimetri e pesa solo 1,02 Kg.

Queste sono le altre specifiche: processore Snapdragon X Elite con CPU Oryon a 12 core, GPU Adreno e NPU da 45 TOPS (sfruttata per le funzionalità AI di Windows 11 24H2), 32 GB di RAM, SSD da 1 TB, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 e NFC, sensore di luminosità ambientale, lettore di impronte digitali (sotto il pulsante di accensione), due porte USB Type-C, porta USB Type-A, uscita HDMI 2.1, jack audio, sei altoparlanti, webcam full HD magnetica (può essere staccata e ruotata di 180 gradi), tastiera in lega di titanio e batteria da 60 Wh (autonomia di 10,6 ore).

Il prezzo del MagicBook Air 14 Snapdragon è 1.699,90 euro. Diventa 1.499,90 euro con lo sconto valido fino al 31 dicembre. Aggiungendo solo 1,90 euro si riceve anche il tablet Honor Pad 9 da 12,1 pollici, 8 GB di RAM e 128 GB di storage.