Honor Black Friday è arrivato: approfitta degli sconti fino al 40%

Il Black Friday è arrivato anche su Honor per tantissimi prodotti. Scopri tutte le offerte con sconti fino al 40%! Si tratta di un’occasione unica se devi acquistare uno smartphone nuovo di qualità. Nondimeno, puoi trovare anche notebook spettacolari e auricolari eccellenti a prezzi davvero bassi. Non perdere altro tempo! Le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro e noi non vogliamo che rimani a “bocca asciutta”.

Honor Black Friday: l’occasione oggi è d’oro

Approfitta subito del Black Friday su Honor! A prezzi davvero speciali trovi tantissimi prodotti super scontati. Il nuovissimo Honor 90 8GB + 256Gb lo acquisti a soli 369,90 euro, invece di 549,90 euro. Si tratta di un’occasione unica per questo telefono dalle caratteristiche vincenti. Potente, fluido, stabile e versatile, si presenta con un design moderno e accattivante.

Aggiungendo 21,90 euro in più hai anche gli Earbuds X5. Aggiungendo 29,90 euro in più hai anche il Band 7. Insomma, si tratta di un’occasione davvero golosa. Cosa stai aspettando? Tra le varie offerte abbiano scovato anche il Pad X9 a soli 169,90 euro, invece di 249,90 euro. Sia lo smartphone che il tablet puoi decidere di pagarli in 3 rate a tasso zero.

Dai un’occhiata a tute le offerte e scegli quelle che fanno per te. Tantissimi sconti e combinazioni vantaggiose ti stanno aspettando.

