Honor Magic V5 sarà il primo smartphone con LLM

Il produttore cinese annuncerà la versione internazionale del nuovo Honor Magic V5 durante l’evento del 28 agosto organizzato a Londra. Sarà il primo smartphone al mondo con LLM (Large Language Model) on-device. Offrirà funzionalità vocali avanzate senza accedere al cloud. Non arriverà invece in Europa il Magic V Flip2.

Honor Magic V5: specifiche e funzionalità AI

Molti smartphone di fascia alta offrono varie funzionalità AI. Per quelle più semplici vengono sfruttati modelli di piccole dimensioni eseguiti sul dispositivo (ad esempio Gemini Nano dei Google Pixel). Per le operazioni più complesse è necessario l’accesso al cloud con ovvi problemi di prestazioni e privacy.

Honor Mgic V5 sarà il primo smartphone con un modello vocale on-device di grandi dimensioni. Il produttore cinese ha sviluppato una tecnologia che riduce la dimensione del modello da 3-4 GB a circa 800 MB per sei lingue (italiano, cinese, inglese, tedesco, francese e spagnolo). Ciò evita il download di sei pacchetti separati da circa 500 MB.

Honor Magic V5 sfrutterà il modello on-device per la traduzione in tempo reale della voce durante una chiamata telefonica (non sarà necessario attendere la fine della frase). Rispetto al cloud si ottiene una latenza inferiore e una maggiore privacy.

Lo smartphone offrirà inoltre l’integrazione con Google Gemini. L’assistente AI si attiverà tenendo premuto il pulsante di accensione e potrà rispondere a domande sui contenuti di app e servizi. Potrà essere attivato anche dal lock screen con un doppio tap sulla parte posteriore dello smartphone.

La versione internazionale avrà le stesse specifiche di quella venduta in Cina. Sarà però disponibile solo con 16 GB di RAM, 512 GB di storage e batteria da 5.820 mAh, come indicato sul sito in inglese.

Honor Magic V Flip2

Non arriverà in Europa il nuovo Magic V Flip2 con design a conchiglia. Queste sono le specifiche: schermo interno da 6,82 pollici, schermo esterno da 4 pollici, processore Snapdragon 8 Gen 3, 12/16 GB di RAM, 256/512 GB o 1 TB di storage, fotocamere posteriori da 200 e 50 megapixel, fotocamera frontale da 50 megapixel, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, GPS, NFC e 5G, lettore di impronte digitali laterale, porta USB Type-C, altoparlanti stereo e batteria da 5.500 mAh.