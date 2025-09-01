Honor Magic V5: tecnologia vocale AI on-device

Dopo il lancio cinese di inizio luglio, il nuovo smartphone pieghevole è arrivato anche in Italia. Lo spessore (8,8 millimetri) non è l’unica caratteristica esclusiva di Honor Magic V5. Come anticipato a fine agosto è il primo dispositivo mobile al mondo con un modello di grandi dimensioni on-device che permette di usare diverse funzionalità AI senza accedere al cloud.

Tecnologia vocale AI rivoluzionaria

Per eseguire compiti complessi vengono sfruttate le risorse cloud, ma ciò riduce le prestazioni (latenza elevata) e non garantisce la massima privacy, soprattutto quando si utilizzano funzionalità AI che accedono a dati sensibili, come il contenuto delle conversazioni telefoniche.

Esistono soluzioni di riconoscimento e traduzione vocale in tempo reale, ma sfruttano modelli on-device di piccole dimensioni, quindi la qualità non è molto elevata. La nuova tecnologia di Honor supera tutte le limitazioni, tra cui l’occupazione di spazio, offrendo un’esperienza paragonabile a quella del cloud e garantendo privacy e prestazioni superiori.

In dettaglio, la tecnologia di traduzione vocale in tempo reale utilizza un modello di grandi dimensioni che occupa solo 800 MB, invece dei tradizionali 3-4 GB. Sono presenti sei pacchetti linguistici (cinese, inglese, tedesco, francese, spagnolo e italiano), quindi non è necessario effettuare sei download separati da 500 MB.

La tecnologia di Honor consente inoltre la traduzione “speak-as-you-go“. A differenza dei metodi tradizionali non è necessario attendere il completamento di un’intera frase. Si ottiene così un aumento del 38% della velocità di elaborazione (inferenza) e del 16% dell’accuratezza della traduzione.

Specifiche e prezzo

Queste sono le specifiche complete di Honor Magic V5: schermo OLED interno da 7,95 pollici (2352×2172 pixel), schermo esterno da 6,43 pollici (2376×1060 pixel), processore Snapdragon 8 Elite, 16 GB di RAM, 512 GB di storage, fotocamere posteriori da 50, 50 e 64 megapixel (principale, ultra grandangolare e teleobiettivo con zoom ottico 3x), fotocamere frontale e interna da 20 megapixel, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, Galileo, NFC e 5G, altoparlanti stereo, porta USB Type-C, lettore di impronte digitali, batteria da 5.820 mAh con ricarica rapida da 66 Watt e wireless da 50 Watt.

Il sistema operativo è MagicOS 9.01 basato su Android 15. Sarà in vendita dal 2 settembre. Il prezzo è 1.999,90 euro. Fino al 30 settembre è possibile ricevere uno sconto di 300 euro inserendo il codice AHONORMV5300.