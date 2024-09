Honor Magic6 Lite: il batteryphone in sconto al top su Amazon (-39%)

Honor Magic6 Lite è uno smartphone Android di fascia media caratterizzato da una potente batteria che oggi puoi acquistare su Amazon in sconto a soli 244,35 euro invece di 399,90. Una soluzione perfetta per chi usa molto il telefono in giro, ma non vuole rinunciare a ottime prestazioni. Vediamo perché.

Honor Magic6 Lite: tra super batteria e super fotocamera

Honor Magic6 Lite è dotato innanzitutto di un magnifico display da 6.78 pollici con un refresh rate a 120 Hz, certificazione anti-caduta e antiurto a cinque stelle dalla SGS, grazie alla protezione a 360°. Uno smartphone dunque che promette di essere molto resistente e pronto a resistere agli imprevisti del quotidiano.

Uno dei suoi punti di forza è la batteria da 5300mAh altamente durevole che permette al telefono di durare a lungo e per tutta la giornata anche se ne fai un uso particolarmente intenso. Inoltre, grazie al supporto alla ricarica rapida a 35W si ricarica molto in fretta, tornando subito pronto all’uso tutte le volte che ne hai bisogno.

Altra caratteristica chiave è la fotocamera da 108 megapixel ideale per ottenere immagini nitide e dettagliate in ogni situazione: con lo zoom 3x senza perdita di qualità puoi immortalare ogni dettaglio, anche a distanza. Per i selfie e le videochiamate, invece, puoi contare su una altrettanto ottima fotocamera frontale da 16 megapixel.

Le prestazioni sono gestite dal processore Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 a 4 nm capace di sopportare qualsiasi attività, anche le più impegnative, per darti prestazioni rapide e fluide. A supporto ecco 8 GB di RAM espandibili grazie alla tecnologia HONOR RAM Turbo (+8 GB) che ti permette di passare da un’app all’altra senza interruzioni.

Honor Magic6 Lite è dunque uno smartphone che mette insieme robustezza, potenza e qualità fotografica in un solo dispositivo ad un prezzo a dir poco competitivo: acquistalo in sconto a 244,35 euro invece di 399,99.