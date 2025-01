Honor Magic7 Pro arriva in Italia con Google Gemini

Dopo il Magic7 Lite arriva in Italia il modello principale della serie. Il nuovo Honor Magic7 Pro è uno smartphone di fascia alta con processore Snapdragon 8 Elite. Ha una potenza sufficiente per eseguire numerose funzionalità AI, oltre all’app Google Gemini.

Honor Magic7 Pro: specifiche e prezzo

Honor Magic7 Pro ha uno schermo OLED da 6,8 pixel con risoluzione di 2800×1280 pixel, refresh rate variabile (1-120 Hz) e luminosità massima di 1.600 nts (5.000 nits in HDR). La parte superiore ospita una fotocamera da 50 megapixel e un sensore 3D sfruttato per lo sblocco tramite riconoscimento facciale (in alternativa al lettore di impronte digitali). Lo smartphone resiste all’acqua e alla polvere (certificazioni IP68 e 69).

Queste sono le altre specifiche: processore Snapdragon 8 Elite, 12 GB di RAM LPDDR5X, 512 GB di storage UFS 4.0, fotocamere posteriori da 50, 50 e 200 megapixel (principale con apertura variabile f/1.4-f/2.0, ultra grandangolare e tele con zoom ottico 3x), connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, Galileo, NFC e 5G, porta USB Type-C, altoparlanti stereo, lettore di impronte digitali in-display, sensore ad infrarosso e batteria da 5.270 mAh con ricarica rapida da 100 Watt e wireless da 80 Watt.

Il sistema operativo è MagicOS 9.0 basato su Android 15. Honor ha sfruttato l’intelligenza artificiale per la regolazione automatica dello schermo e le fotocamere. Ci sono inoltre funzionalità AI per la produttività, come AI Translation, AI Summary e AI Minutes. Gli utenti troveranno anche l’app Gemini di Google che consente di eseguire varie attività e avviare conversazioni con Gemini Live.

Il prezzo di Honor Magic7 Pro è 1.299,90 euro. Fino al 31 gennaio è possibile ricevere uno sconto di 200 euro.