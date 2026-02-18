 HONOR Magic8 Lite: resistente con elevata autonomia
HONOR Magic8 Lite è uno smartphone di fascia media con schermo da 6,79 pollici, processore Snapdragon 6 Gen 4, 8 GB di RAM e 256/512 GB di storage.
Tecnologia Mobile
Arriva in Italia il “fratello minore” del Magic8 Pro. Il produttore cinese ha annunciato la disponibilità del nuovo HONOR Magic8 Lite. Si tratta di uno smartphone di fascia media con un’elevata qualità costruttiva, una batteria di grande capacità e interessanti funzionalità AI. Può essere acquistato sul sito ufficiale o presso i rivenditori autorizzati.

HONOR Magic8 Lite: specifiche e prezzo

Solitamente gli smartphone più economici con design ricercato sono piuttosto delicati. Invece HONOR Magic8 Lite è uno dei più resistenti sul mercato. Ha ricevuto la certificazioni SGS Triple Resistant Premium Performance, quindi può resistere a cadute da un’altezza di 2,5 metri, alla pioggia, agli spruzzi d’acqua, alla sabbia e alla polvere (IP66/68/69/69K). Il touch funziona anche sotto la pioggia e con i guanti. Supporta anche temperature estreme (da -30° a +55° C).

HONOR Magic8 Lite

Lo smartphone ha uno schermo AMOLED da 6,79 pollici con risoluzione di 2640×1200 pixel, refresh rate variabile fino a 120 Hz e luminosità massima di 6.000 nits. Diverse tecnologie, tra cui quella per la riduzione della luce blu, garantiscono il comfort visivo durante la giornata.

Queste sono le altre specifiche: processore Snapdragon 6 Gen 4, 8 GB di RAM, 256/512 GB di storage, fotocamere posteriori da 108 e 5 megapixel (principale e ultra grandangolare), fotocamera frontale da 16 megapixel, connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, Galileo, NFC e 5G, porta USB Type-C, lettore di impronte digitali, altoparlanti stereo e batteria da 7.500 mAh con ricarica rapida da 66 Watt e inversa. L’autonomia arriva a tre giorni.

Il sistema operativo è MagicOS 9.0 basato su Android 15. Gli utenti troveranno Google Gemini e diverse funzionalità AI, in particolare quelle di editing fotografico, come Gomma AI (rimuove persone dalle foto), AI Face Tune (apre gli occhi chiusi) e Ritaglio AI (cambia lo sfondo).

I prezzi sono 379,90 euro (8GB+256B) e 479,90 euro (8GB+512GB). Fino al 28 febbraio ci sono auricolari, caricabatteria e cover in regalo con l’acquisto in negozio, mentre sul sito ufficiale c’è la HONOR Coffee Machine.

Pubblicato il 18 feb 2026

Luca Colantuoni
Pubblicato il
18 feb 2026
