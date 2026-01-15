HONOR Magic8 Pro disponibile in Italia

Con un leggero ritardo rispetto alle previsioni, il produttore cinese ha annunciato la disponibilità in Italia di HONOR Magic8 Pro. Lo smartphone di fascia alta sfrutta la potenza dell’ultimo processore di Qualcomm per offrire un’esperienza AI senza compromessi, in particolare con la fotocamera da 200 megapixel. La recensione completa può essere letta in questa pagina.

HONOR Magic8 Pro: specifiche e prezzo

HONOR Magic8 Pro ha uno schermo OLED da 6,71 pollici con risoluzione di 2808×1256 pixel, refresh rate variabile (1-120 Hz), luminosità massima (HDR) di 6.000 nits e supporto Dolby Vision. Ha ricevuto le certificazioni IP68/69/69K, quindi resiste all’acqua e alla polvere. Ovviamente integra il processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 di Qualcomm.

Queste sono le altre specifiche della versione venduta in Italia: 12 GB di memoria LPDDR5X e 512 GB di storage UFS 4.0, fotocamere posteriori da 50, 50 e 200 megapixel (principale, ultra grandangolare e tele con zoom ottico 3.7x), fotocamere frontali da 50 megapixel e 3D ToF per lo sblocco, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 6, GPS, Galileo, NFC e 5G, altoparlanti stereo, porta USB Type-C, lettore di impronte digitali in-display, sensore ad infrarossi e batteria da 6.270 mAh con ricarica rapida da 100 Watt e wireless da 80 Watt.

Il sistema operativo è MagicOS 10 basato su Android 16. Le funzionalità AI più innovate riguardano il comparto fotografico. HONOR usa il termine AiMAGE per indicare le varie tecnologie, tra cui Ultra Night Engine, Stabilization Engine e Portrait Engine, che permettono di ottenere scatti quasi perfetti in ogni condizione di illuminazione. Il pulsante dedicato permette di attivare la fotocamera con un doppio tocco o accedere alle varie funzionalità AI.

HONOR Magic8 Pro è disponibile in tre colori: Sunrise Gold, Sky Cyan e Black. Il prezzo è 1.299,90 euro. Fino al 28 febbraio è possibile sfruttare uno sconto di 200 euro. Ci sono anche HONOR Pad 10 (12,1 pollici), caricabatteria da 100 Watt e custodia in regalo.

