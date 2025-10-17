HONOR MagicPad 3 Pro e Watch 5 Pro: tutte le specifiche

Insieme agli HONOR Magic8 e Magic8 Pro, il produttore cinese dovrebbe portare in Italia altri due interessanti dispositivi. HONOR MagicPad 3 Pro è un tablet di fascia alta che sfiderà il leader del mercato iPad Pro. HONOR Watch 5 Pro è invece uno smartwatch che darà filo da torcere a molti concorrenti con Wear OS.

HONOR MagicPad 3 Pro

HONOR MagicPad 3 Pro è il primo tablet al mondo con processore Snapdragon 8 Elite Gen 5. Ciò significa che è anche il tablet Android può potente in assoluto. Per dissipare il calore generato è stata progettata una camera di vapore in acciaio inossidabile. Il tablet ha uno schermo da 13,3 pollici con risoluzione 3.2K (3200×2136 pixel), refresh rate fino a 165 Hz e supporto HDR10.

Queste sono le altre specifiche: 12/16 GB di RAM, 256/512 GB di storage, fotocamere posteriori da 13 e 2 megapixel (principale e macro), fotocamera frontale da 9 megapixel, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 6.0, otto altoparlanti, porta USB Type-C e batteria da 12.450 mAh con ricarica rapida da 80 Watt. Il sistema operativo è MagicOS 10 basato su Android 16.

HONOR Watch 5 Pro

HONOR Watch 5 Pro è uno smartwatch di fascia alta con schermo AMOLED da 1,5 pollici (466×466 pixel) e diametro di 46,3 millimetri. Viene offerto con cinturino in gomma fluorurata o pelle. La cassa è in acciaio inossidabile (la versione con eSIM ha una cornice in ceramica). È particolarmente adatto per le attività sportive all’aperto in quanto ha ricevuto le certificazioni IP68/IP69/IP69K e 5ATM.

Lo smartwatch integra numerosi sensori per il monitoraggio della salute e la registrazione degli allenamenti: accelerometro, giroscopio, bussola, barometro, cardiofrequenzimetro e ECG. La connettività è garantita da Bluetooth 5.2, GPS, Galileo e NFC. Non è noto se la versione con eSIM arriverà in Europa.

Il sistema operativo è MagicOS. Sono preinstallate varie app e l’assistente AI YOYO. C’è anche un modello di DeepSeek che viene sfruttato per la trascrizione dei messaggi vocali. Nelle prossime settimane dovrebbe essere annunciata la data del lancio internazionale.