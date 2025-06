Honor Pad 10 disponibile in Italia con tastiera e stilo

Dopo gli smartphone Honor 400, il produttore cinese ha portato in Italia il nuovo Honor Pad 10. Si tratta di un tablet di fascia media con caratteristiche molto interessanti. Spiccano in particolare la qualità costruttiva, l’ampio schermo e l’elevata autonomia. Gli utenti italiani possono acquistarlo sul sito ufficiale e ricevere due accessori in regalo.

Honor Pad 10: specifiche e prezzo

Honor Pad 10 ha un telaio in alluminio corindone (colore grigio), quindi può resistere a graffi e urti. Lo schermo ha una diagonale di 12,1 pollici, una risoluzione di 2560×1600 pixel e refresh rate fino a 120 Hz (60/90/120 Hz). Gli utenti possono guardare a lungo il display senza affaticamento della vista, grazie alle tecnologie di riduzione della luce blu e alla funzionalità AI Defocus.

Queste sono le altre specifiche del tablet: processore Snapdragon 7 Gen 3, 8 GB di RAM, 256 GB di storage, fotocamere posteriore e frontale da 8 megapixel, connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3, porta USB Type-C, sei altoparlanti e batteria da 10.100 mAh con supporto per la ricarica rapida da 35 Watt. Dimensioni e peso sono 277,07×179,28×6,29 millimetri e 525 grammi, rispettivamente.

Il sistema operativo è MagicOS 9.0 basato su Android 15. Non mancano le funzionalità AI per la produttività, come gli strumenti che aiutano l’utente nella scrittura, la registrazione degli appunti vocali con trascrizione e la generazione di riassunti.

Il prezzo di Honor Pad 10 è 349,90 euro. Gli utenti italiani che acquisteranno il tablet sul sito del produttore riceveranno in regalo la tastiera Bluetooth (59,90 euro) e la stilo CHOICE TNHCHOP (49,90 euro). Dal 30 giugno sarà disponibile anche presso Unieuro e Mediaworld (negozi fisici e online) allo stesso prezzo, ma solo con tastiera in regalo.