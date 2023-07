Honor Pad X9: alternativa economica all'iPad

Dopo gli smartphone della serie Honor 90, il produttore cinese ha annunciato la disponibilità di Honor Pad X9. Il tablet potrebbe essere un’alternativa economica agli iPad, in quanto offre interessanti caratteristiche per la produttività e la multimedialità. Gli utenti italiani possono acquistarlo sullo store ufficiale, mentre su Amazon è in offerta il precedente Honor Pad X8.

Honor Pad X9: specifiche e prezzo

Honor Pad X9 ha un telaio in lega di allumino e uno schermo da 11,5 pollici con risoluzione di 200×1200 pixel e refresh rate di 120 Hz. Lo screen-to-body ratio è pari all’86%. Il tablet ha ricevuto due certificazioni TÜV Rheinland per le basse emissioni di luce blu e l’assenza di sfarfallio, quindi non affatica gli occhi durante l’uso prolungato e notturno.

La dotazione hardware comprende il processore Snapdragon 685, 4 GB di RAM, 128 GB di storage, fotocamere posteriore e frontale da 5 megapixel, connettività Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.1, sei altoparlanti, porta USB Type-C e batteria da 7.250 mAh che offre un’autonomia fino a 12 ore di musica e 13 ore di streaming video. Il chip di Qualcomm integra un modem 4G, ma è stato disattivato.

Spessore e peso sono 6,9 millimetri e 495 grammi, rispettivamente. Il sistema operativo è MagicOS 13.1 basato su Android 13. A differenza dei prodotti Huawei, gli utenti troveranno tutti i servizi Google. Sfruttando la funzionalità Honor OS Turbo è possibile incrementare la memoria di 3 GB. Il nuovo Honor Pad X9 è disponibile nella colorazione Space Grey. Il prezzo in Italia è 249,90 euro.