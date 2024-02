Honor Pad X9: un tablet SPECIALE a soli 179€

Scegli Amazon per risparmiare senza sosta. Vuoi un tablet efficiente che costi pochi? Allora scegli Honor Pad X9 a 179,99 euro, un vero e proprio spettacolo. Rivelazione tra i dispositivi della categoria, assicura la massima portabilità grazie alla scocca in metallo sottile che è leggera e resistente. Tra l’altro, se sei un cliente Prime hai anche la consegna gratuita direttamente a casa tua. Puoi anche decidere di pagare in comode rate con Cofidis.

Honor Pad X9: lo spettacolo a 11,5 pollici

Scegliendo Honor Pad X9 128GB ti assicuri un ottimo tablet da 11,5 pollici. Perfetto per lavoro, divertimento e scuola, questo dispositivo sarà un ottimo compagno di avventure per te o per la tua famiglia. Grazie alla batteria da 7250 mAh garantisce un’autonomia elevata per la massima portabilità senza doverlo ricaricare continuamente. La sua particolarità è che il display offre una completa protezione degli occhi con doppia certificazione per bassa luce blu.

Acquistalo adesso a soli 179,99 euro. Un’offerta così è per i clienti Prime. Quindi attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.